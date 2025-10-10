Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 318,6 рубля

https://1prime.ru/20251010/pshenitsa-863389409.html
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 15 по 21 октября снизится до 318,6 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,4 доллара за тонну, на ячмень - 196,5 доллара, на кукурузу - 216,4 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 8 по 14 октября, составляет 493,4 рубля за тонну, кукурузы - 348,9 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
