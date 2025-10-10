Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23:03 10.10.2025
 
СМИ раскрыли, какую пенсию получает Алла Пугачева

KP.RU: Пугачева продолжает получать выплаты в размере 67 тысяч рублей

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Премьера фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Премьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт". Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Уехавшая за границу певица Алла Пугачева, как выяснили журналисты KP.RU, получает пенсионные выплаты в размере 67 тысяч рублей.
"Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения права получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами, совершением преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии", — объяснил изданию адвокат Сергей Романов.
СМИ сообщили, от какой российской системы отключили Пугачеву
8 октября, 16:37
8 октября, 16:37
По данным журналистов, деньги поступают на банковскую карту певицы.
Кроме того, известно, что в России у Пугачевой осталось доверенное лицо, занимающееся всеми административными и юридическими вопросами. У артистки также есть команда юристов и помощница.
В октябре 2022 года Пугачева вместе с семьей переехала в Израиль. После этого в ее адрес посыпались волны критики в соцсетях. Певица ответила, что ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", делает ее счастливой, а самих россиян, по ее словам, "бывших холопов, ставших рабами", она не жалеет.
3 ноября 2023 года Пугачева ненадолго вернулась на родину, записала несколько песен для личного архива и вновь покинула страну.
СМИ рассказали, кого Пугачева винит в своем отъезде из России
29 августа, 17:02
29 августа, 17:02
 
ИЗРАИЛЬАлла ПугачеваВ мире
 
 
