СМИ раскрыли, какую пенсию получает Алла Пугачева

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Уехавшая за границу певица Алла Пугачева, как выяснили журналисты KP.RU, получает пенсионные выплаты в размере 67 тысяч рублей."Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения права получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами, совершением преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии", — объяснил изданию адвокат Сергей Романов.По данным журналистов, деньги поступают на банковскую карту певицы.Кроме того, известно, что в России у Пугачевой осталось доверенное лицо, занимающееся всеми административными и юридическими вопросами. У артистки также есть команда юристов и помощница.В октябре 2022 года Пугачева вместе с семьей переехала в Израиль. После этого в ее адрес посыпались волны критики в соцсетях. Певица ответила, что ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", делает ее счастливой, а самих россиян, по ее словам, "бывших холопов, ставших рабами", она не жалеет.3 ноября 2023 года Пугачева ненадолго вернулась на родину, записала несколько песен для личного архива и вновь покинула страну.

