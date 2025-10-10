https://1prime.ru/20251010/putin--863370363.html

Путин высказался о создании формата "СНГ плюс"

Путин высказался о создании формата "СНГ плюс" - 10.10.2025, ПРАЙМ

Путин высказался о создании формата "СНГ плюс"

Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", оно позволит активнее вовлекать в содружество с организацией другие государства и международные... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T12:15+0300

2025-10-10T12:15+0300

2025-10-10T12:15+0300

экономика

рф

владимир путин

снг

россия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", оно позволит активнее вовлекать в содружество с организацией другие государства и международные структуры, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы - "СНГ плюс". Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.

https://1prime.ru/20251010/putin-863369106.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин, снг, россия, мировая экономика