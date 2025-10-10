https://1prime.ru/20251010/putin--863370363.html
Путин высказался о создании формата "СНГ плюс"
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", оно позволит активнее вовлекать в содружество с организацией другие государства и международные структуры, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы - "СНГ плюс". Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
