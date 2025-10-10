https://1prime.ru/20251010/putin--863374933.html

Путин назвал Таджикистан важным партнером для России

2025-10-10T15:41+0300

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России. "Таджикистан - важный для нас партнер. В целом важный и в Средней Азии важный", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Душанбе.

владимир путин, таджикистан, средняя азия, душанбе, россия, мировая экономика