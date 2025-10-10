https://1prime.ru/20251010/putin--863375701.html

Путин рассказал о росте торговли между Россией и Азербайджаном

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Рост торговли между Россией и Азербайджаном продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если бы был кризис межгосударственных отношений (РФ с Азербайджаном - ред.), то у нас не было бы роста торгово-экономических связей, а он, несмотря на всё то, с чем мы столкнулись, рост, значительный рост продолжился", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

