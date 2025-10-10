https://1prime.ru/20251010/putin--863375835.html

Путин рассказал о желающих работать в формате "СНГ плюс"

2025-10-10T15:55+0300

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Желающих работать в формате "СНГ плюс" немало, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Желающих государств, которые хотели бы участвовать в нашей работе, которые заинтересованы в совместной работе, в поиске общих интересов и путей их достижения, решения общих задач, их немало", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о том, кто из международных партнеров готов присоединиться к "СНГ плюс".

