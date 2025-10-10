Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о желающих работать в формате "СНГ плюс" - 10.10.2025
Путин рассказал о желающих работать в формате "СНГ плюс"
2025-10-10T15:55+0300
2025-10-10T15:56+0300
таджикистан
рф
владимир путин
россия
снг
экономика
мировая экономика
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Желающих работать в формате "СНГ плюс" немало, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Желающих государств, которые хотели бы участвовать в нашей работе, которые заинтересованы в совместной работе, в поиске общих интересов и путей их достижения, решения общих задач, их немало", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о том, кто из международных партнеров готов присоединиться к "СНГ плюс".
ТАДЖИКИСТАН, РФ, Владимир Путин, РОССИЯ, СНГ, Экономика, Мировая экономика
15:55 10.10.2025 (обновлено: 15:56 10.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Бобылев
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Желающих работать в формате "СНГ плюс" немало, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Желающих государств, которые хотели бы участвовать в нашей работе, которые заинтересованы в совместной работе, в поиске общих интересов и путей их достижения, решения общих задач, их немало", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о том, кто из международных партнеров готов присоединиться к "СНГ плюс".
