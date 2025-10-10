Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин высказался о решении создать формат "СНГ плюс"
Путин высказался о решении создать формат "СНГ плюс"
2025-10-10T15:57+0300
2025-10-10T15:58+0300
экономика
владимир путин
таджикистан
рф
снг
мировая экономика
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важным решением создание формата "СНГ плюс". "Это важное решение, потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о создании "СНГ Плюс".
владимир путин, таджикистан, рф, снг, мировая экономика
Экономика, Владимир Путин, ТАДЖИКИСТАН, РФ, СНГ, Мировая экономика
15:57 10.10.2025 (обновлено: 15:58 10.10.2025)
 
Путин высказался о решении создать формат "СНГ плюс"

Путин назвал важным решением создать формат "СНГ плюс"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин . Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важным решением создание формата "СНГ плюс".
"Это важное решение, потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о создании "СНГ Плюс".
Путин рассказал о желающих работать в формате "СНГ плюс"
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
