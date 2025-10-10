https://1prime.ru/20251010/putin--863375957.html
Путин высказался о решении создать формат "СНГ плюс"
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важным решением создание формата "СНГ плюс". "Это важное решение, потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о создании "СНГ Плюс".
