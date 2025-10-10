https://1prime.ru/20251010/putin-863358868.html

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ - 10.10.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T00:18+0300

2025-10-10T00:18+0300

2025-10-10T00:18+0300

экономика

мировая экономика

россия

таджикистан

душанбе

узбекистан

владимир путин

эмомали рахмон

татьяна москалькова

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863358868.jpg?1760044722

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В саммите СНГ также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". ПОВЕСТКА САММИТА Повестка дня саммита включает 18 вопросов, касающихся развития сотрудничества между странами Содружества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности и обороны. Ожидается, что лидеры подведут итоги деятельности организации в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Планируется, в частности, обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них - программы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы. В рамках усилий по наращиванию многостороннего военного сотрудничества будет утверждена Концепция военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года. Предполагается, что также будет принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли. Планируется также принятие совместных заявлений по случаю 80-й годовщины создания ООН, по борьбе с транснациональной преступностью и другим темам. На заседании в широком составе с докладом о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах выступит ее председатель, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Будет рассмотрен и вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. На заседании также ожидается принятие решения о передаче председательских функций в СНГ в 2026 году Туркменистану и определении Таджикистана и Узбекистана в качестве государств-сопредседателей. Помимо этого, ожидается утверждение решения о продлении полномочий генсека СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период. Кроме того, на расширенном заседании глав государств СНГ в Душанбе состоится церемония вручения медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества" президенту Таджикистана. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе саммита СНГ также будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс". Формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ. Как сообщили в Кремле, в ходе своего выступления на заседании СНГ Путин пригласит лидеров стран содружества приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербурге.

таджикистан

душанбе

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, таджикистан, душанбе, узбекистан, владимир путин, эмомали рахмон, татьяна москалькова, снг, оон