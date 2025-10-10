https://1prime.ru/20251010/putin-863358868.html
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
2025-10-10T00:18+0300
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
В саммите СНГ также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия".
ПОВЕСТКА САММИТА
Повестка дня саммита включает 18 вопросов, касающихся развития сотрудничества между странами Содружества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности и обороны.
Ожидается, что лидеры подведут итоги деятельности организации в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
Планируется, в частности, обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них - программы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.
В рамках усилий по наращиванию многостороннего военного сотрудничества будет утверждена Концепция военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года.
Предполагается, что также будет принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли. Планируется также принятие совместных заявлений по случаю 80-й годовщины создания ООН, по борьбе с транснациональной преступностью и другим темам.
На заседании в широком составе с докладом о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах выступит ее председатель, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Будет рассмотрен и вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.
На заседании также ожидается принятие решения о передаче председательских функций в СНГ в 2026 году Туркменистану и определении Таджикистана и Узбекистана в качестве государств-сопредседателей.
Помимо этого, ожидается утверждение решения о продлении полномочий генсека СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период. Кроме того, на расширенном заседании глав государств СНГ в Душанбе состоится церемония вручения медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества" президенту Таджикистана.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе саммита СНГ также будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс". Формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ.
Как сообщили в Кремле, в ходе своего выступления на заседании СНГ Путин пригласит лидеров стран содружества приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербурге.
