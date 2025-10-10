https://1prime.ru/20251010/putin-863367891.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина - 10.10.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина

Восемь из десяти (80%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 79% респондентов доверяют главе государства, следует | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T10:15+0300

2025-10-10T10:15+0300

2025-10-10T10:16+0300

общество

рф

владимир путин

михаил мишустин

россия

госдума

единая россия

фом

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Восемь из десяти (80%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ. Большинство (80%) опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% россиян уверены в обратном. Кроме того, 79% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (54%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 12% респондентов не одобряют его работу. Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 3% - за "Новых людей" и столько же (3%) - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 3 по 5 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

рф

2025

