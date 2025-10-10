Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/putin-863369106.html
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается - 10.10.2025, ПРАЙМ
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается
Структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T11:30+0300
2025-10-10T11:30+0300
экономика
душанбе
рф
владимир путин
снг
россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83812/82/838128205_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_c38ea3948e460223403ef69010352389.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. В пятницу президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где принимает участие в заседании Совета глав государств содружества.
https://1prime.ru/20250929/turchin-862955868.html
душанбе
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83812/82/838128205_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_7552c61eff4d6dcb2858bff9047040b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
душанбе, рф, владимир путин, снг, россия, мировая экономика
Экономика, Душанбе, РФ, Владимир Путин, СНГ, РОССИЯ, Мировая экономика
11:30 10.10.2025
 
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается

Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается из года в год

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
В пятницу президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где принимает участие в заседании Совета глав государств содружества.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Премьер Белоруссии высказался за либерализацию торговли услугами в СНГ
29 сентября, 15:58
 
ЭкономикаДушанбеРФВладимир ПутинСНГРОССИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала