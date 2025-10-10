https://1prime.ru/20251010/putin-863369106.html
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается - 10.10.2025, ПРАЙМ
Путин: структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается
Структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.10.2025, ПРАЙМ
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. В пятницу президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где принимает участие в заседании Совета глав государств содружества.
