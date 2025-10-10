https://1prime.ru/20251010/putin-863375357.html
Путин высказался о рубежах между Таджикистаном и Афганистаном
Путин высказался о рубежах между Таджикистаном и Афганистаном
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном все должно быть надежно. "Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее, там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает. Поэтому здесь, на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном, у нас все должно быть надежно", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
