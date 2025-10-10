https://1prime.ru/20251010/putin-863375469.html
Россия заинтересована в рабочей силе, заявил Путин
2025-10-10T15:46+0300
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время, мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила - первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила. Я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Таджикистан.
