Россия заинтересована в рабочей силе, заявил Путин - 10.10.2025
Россия заинтересована в рабочей силе, заявил Путин
Россия заинтересована в рабочей силе, заявил Путин - 10.10.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в рабочей силе, заявил Путин
Россия заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T15:46+0300
2025-10-10T15:46+0300
экономика
таджикистан
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время, мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила - первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила. Я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Таджикистан.
таджикистан, россия, общество , рф, владимир путин
Экономика, ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
15:46 10.10.2025
 
Россия заинтересована в рабочей силе, заявил Путин

Путин: РФ заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время, мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила - первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила. Я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Таджикистан.
Экономика ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ Общество РФ Владимир Путин
 
 
