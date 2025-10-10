https://1prime.ru/20251010/putin-863376095.html

Важно не утратить конкурентных преимуществ, возникших в СССР, заявил Путин

Важно не утратить конкурентных преимуществ, возникших в СССР, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Важно не утратить конкурентных преимуществ в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, эта задача возложена на СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы должны не только жить в этих условиях, но и смотреть, как нам обустроить это пространство, как нам двигаться дальше и не утратить конкурентные преимущества, которые возникли в результате создания на пространствах бывшего СССР единой логистики и единой кооперации в промышленности, единого культурного кода, несмотря на разнообразие культур, народов Советского Союза. Сохранить всё это и призвано СНГ", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

