https://1prime.ru/20251010/putin-863376216.html

Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL

Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL - 10.10.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL

Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) требовало большого ответственного профессионального труда, заявил в пятницу... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T16:06+0300

2025-10-10T16:06+0300

2025-10-10T16:06+0300

происшествия

бизнес

россия

рф

баку

таджикистан

владимир путин

azal

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) требовало большого ответственного профессионального труда, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Это требует большого напряженного очень ответственного и профессионального труда", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России. Как заявил 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.

https://1prime.ru/20251010/putin--863375701.html

рф

баку

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, баку, таджикистан, владимир путин, azal, мчс