Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL - 10.10.2025
Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL
Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL - 10.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL
Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) требовало большого ответственного профессионального труда, заявил в пятницу... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T16:06+0300
2025-10-10T16:06+0300
происшествия
бизнес
россия
рф
баку
таджикистан
владимир путин
azal
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) требовало большого ответственного профессионального труда, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Это требует большого напряженного очень ответственного и профессионального труда", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России. Как заявил 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
бизнес, россия, рф, баку, таджикистан, владимир путин, azal, мчс
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Баку, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, AZAL, МЧС
16:06 10.10.2025
 
Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL

Путин: расследование крушения самолета AZAL требовало ответственного труда

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) требовало большого ответственного профессионального труда, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Это требует большого напряженного очень ответственного и профессионального труда", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России.
Как заявил 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
