Путин: в России скоро смогут сообщить о появлении новых видов оружия - 10.10.2025, ПРАЙМ
Путин: в России скоро смогут сообщить о появлении новых видов оружия
2025-10-10T16:09+0300
2025-10-10T16:10+0300
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. "Мы доводим до ума, и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
16:09 10.10.2025 (обновлено: 16:10 10.10.2025)
 
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия.
"Мы доводим до ума, и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
