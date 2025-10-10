https://1prime.ru/20251010/putin-863376595.html
Путин: в России скоро смогут сообщить о появлении новых видов оружия
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. "Мы доводим до ума, и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
