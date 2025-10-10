https://1prime.ru/20251010/putin-863376972.html
СНГ сохраняет преимущества на постсоветском пространстве, заявил Путин
СНГ сохраняет преимущества на постсоветском пространстве, заявил Путин
2025-10-10T16:13+0300
2025-10-10T16:13+0300
2025-10-10T16:13+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. СНГ в целом успешно решает задачу по сохранению конкурентных преимуществ на постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин. "Сохранение всего того, что досталось от Советского Союза - эту задачу СНГ и призвано решать. И решает, в целом успешно. Контакты между людьми остаются достаточно плотными, мы, повторю еще раз, стремимся к сохранению единого транспортного пространства, очень важно. Мы поддерживаем русский язык как язык межнационального общения - тоже один из принципиальных вопросов объединения наших усилий и сохранения конкурентных преимуществ", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Таджикистан.
