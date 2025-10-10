Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США высказались о Путине из-за действий НАТО - 10.10.2025
В США высказались о Путине из-за действий НАТО
В США высказались о Путине из-за действий НАТО - 10.10.2025, ПРАЙМ
В США высказались о Путине из-за действий НАТО
С начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки НАТО усилить своё присутствие на востоке будут встречены... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T17:29+0300
2025-10-10T17:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. С начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки НАТО усилить своё присутствие на востоке будут встречены решительными мерами, пишет American Thinker."Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой", — говорится в материале.Автор отмечает, что Украина в большей степени уже потеряна для Запада.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
17:29 10.10.2025
 
В США высказались о Путине из-за действий НАТО

AT: Западу пора осознать, что Украина для него потеряна

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
"Она исчезнет": в США заговорили о войне с Россией
