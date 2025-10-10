https://1prime.ru/20251010/putin-863381932.html
В США высказались о Путине из-за действий НАТО
В США высказались о Путине из-за действий НАТО - 10.10.2025, ПРАЙМ
В США высказались о Путине из-за действий НАТО
С начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки НАТО усилить своё присутствие на востоке будут встречены... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T17:29+0300
2025-10-10T17:29+0300
2025-10-10T17:29+0300
запад
украина
белоруссия
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. С начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки НАТО усилить своё присутствие на востоке будут встречены решительными мерами, пишет American Thinker."Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой", — говорится в материале.Автор отмечает, что Украина в большей степени уже потеряна для Запада.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251010/rossiya-863360926.html
запад
украина
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, белоруссия, владимир путин, нато
ЗАПАД, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, НАТО
В США высказались о Путине из-за действий НАТО
AT: Западу пора осознать, что Украина для него потеряна