В США высказались о Путине из-за действий НАТО

В США высказались о Путине из-за действий НАТО

2025-10-10T17:29+0300

запад

украина

белоруссия

владимир путин

нато

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. С начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки НАТО усилить своё присутствие на востоке будут встречены решительными мерами, пишет American Thinker."Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой", — говорится в материале.Автор отмечает, что Украина в большей степени уже потеряна для Запада.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

запад

украина

белоруссия

2025

