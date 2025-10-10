https://1prime.ru/20251010/putin-863387602.html

Путин одобрил продажу двух заводов, принадлежащих "НАМИ"

2025-10-10T19:18+0300

бизнес

россия

промышленность

москва

свердловская область

ярославль

владимир путин

нами

минпромторг

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил продажу двух заводов автокомпонентов, принадлежащих "НАМИ" на праве хозяйственного ведения, речь идет об "Уральском заводе авто-текстильных изделий" ("Урал АТИ") и "Заводе фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс"), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях развития автомобильной промышленности постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о продаже федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (город Москва) принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения 2 155 785 акций публичного акционерного общества "Уральский завод авто-текстильных изделий" (город Асбест Свердловской области) и 63 880 акций акционерного общества "Завод фрикционных и термостойких материалов" (город Ярославль) обществу с ограниченной ответственностью "ТрансРесурс" (город Москва) по цене не ниже рыночной стоимости этих акций, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации", - сказано в документе Также Путин постановил правительству в трехмесячный срок обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим указом. Указ вступает в силу со дня его подписания. В августе 2024 года президент подписал указ о передаче подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в хозяйственное ведение акции этих двух заводов.

