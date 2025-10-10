Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло в 2025 году - 10.10.2025
Число работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло в 2025 году
Число работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло в 2025 году
2025-10-10T08:05+0300
2025-10-10T08:05+0300
экономика
общество
общество
Экономика, Общество
08:05 10.10.2025
 
Число работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло в 2025 году

Число сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста выросло на 30% в 2025 в РФ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Количество работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло на 30% за восемь месяцев года по сравнению с таким же периодом 2024 года в России, следует из совместного исследования hh.ru и негосударственного пенсионного фонда "Эволюция", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За восемь месяцев 2025 года количество сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в России увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наблюдается тенденция, когда старшие поколения уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности", - рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Она уточнила, что в таких условиях работодатели стараются привлекать молодежь и удерживать опытные кадры, поэтому внедряют программы поддержки – от расширенного ДМС до корпоративных пенсионных программ (КПП).
"Интерес к корпоративным пенсионным программам проявляют все больше работодателей, что подтверждают наши исследования", - рассказала Генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина.
Расширенный социальный пакет с корпоративной пенсионной программой чаще всего предлагают финансовые компании (17 тысяч вакансий). За ними идут работодатели из нефтегазовой отрасли (3 тысячи вакансий), компании, связанные с перевозками и логистикой (одна тысяча вакансий).
"Корпоративные программы сегодня наиболее внедрены в компаниях численностью от 100 до 500 человек. Отмечу, что КПП – эффективный и выгодный инструмент для долгосрочной мотивации персонала. При этом особенно интересным он становится для работников, когда работодатель комбинирует корпоративную пенсионную программу с программой долгосрочных сбережений", - добавила генеральный директор НПФ "Эволюция" Елена Тетюнина.
7 октября, 10:37
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году
7 октября, 10:37
 
