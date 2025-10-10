https://1prime.ru/20251010/rabotniki-863365358.html
Число работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло в 2025 году
Число работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло в 2025 году
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Количество работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло на 30% за восемь месяцев года по сравнению с таким же периодом 2024 года в России, следует из совместного исследования hh.ru и негосударственного пенсионного фонда "Эволюция", которое есть в распоряжении РИА Новости. "За восемь месяцев 2025 года количество сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в России увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наблюдается тенденция, когда старшие поколения уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности", - рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Она уточнила, что в таких условиях работодатели стараются привлекать молодежь и удерживать опытные кадры, поэтому внедряют программы поддержки – от расширенного ДМС до корпоративных пенсионных программ (КПП). "Интерес к корпоративным пенсионным программам проявляют все больше работодателей, что подтверждают наши исследования", - рассказала Генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина. Расширенный социальный пакет с корпоративной пенсионной программой чаще всего предлагают финансовые компании (17 тысяч вакансий). За ними идут работодатели из нефтегазовой отрасли (3 тысячи вакансий), компании, связанные с перевозками и логистикой (одна тысяча вакансий). "Корпоративные программы сегодня наиболее внедрены в компаниях численностью от 100 до 500 человек. Отмечу, что КПП – эффективный и выгодный инструмент для долгосрочной мотивации персонала. При этом особенно интересным он становится для работников, когда работодатель комбинирует корпоративную пенсионную программу с программой долгосрочных сбережений", - добавила генеральный директор НПФ "Эволюция" Елена Тетюнина.
Новости
ru-RU
общество
