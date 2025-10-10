https://1prime.ru/20251010/rak-863396658.html
СМИ назвали черту характера, указывающую на смертельно опасную болезнь
Британец Марк Гаррей стал жертвой рака мозга, первым признаком которого оказалась его раздражительность, сообщает The Sun.
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Британец Марк Гаррей стал жертвой рака мозга, первым признаком которого оказалась его раздражительность, сообщает The Sun."Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали это на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее", — рассказала его супруга Джин.Позже выяснилось, что изменения характера были первыми симптомами тяжелого заболевания.Спустя некоторое время мужчина начал испытывать судороги и слышать несуществующую музыку. Томография показала наличие опухоли мозга.Как отмечает The Sun, пациент страдал глиобластомой — одним из самых быстроразвивающихся и опасных типов рака мозга. Несмотря на проведённую химио- и лучевую терапию, мужчина скончался.
