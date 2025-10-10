Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали черту характера, указывающую на смертельно опасную болезнь - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/rak-863396658.html
СМИ назвали черту характера, указывающую на смертельно опасную болезнь
СМИ назвали черту характера, указывающую на смертельно опасную болезнь - 10.10.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали черту характера, указывающую на смертельно опасную болезнь
Британец Марк Гаррей стал жертвой рака мозга, первым признаком которого оказалась его раздражительность, сообщает The Sun. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:19+0300
2025-10-10T23:19+0300
the sun
здоровье
общество
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/57/763125753_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a03755dac7fc0cb8d7b31684f39117fa.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Британец Марк Гаррей стал жертвой рака мозга, первым признаком которого оказалась его раздражительность, сообщает The Sun."Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали это на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее", — рассказала его супруга Джин.Позже выяснилось, что изменения характера были первыми симптомами тяжелого заболевания.Спустя некоторое время мужчина начал испытывать судороги и слышать несуществующую музыку. Томография показала наличие опухоли мозга.Как отмечает The Sun, пациент страдал глиобластомой — одним из самых быстроразвивающихся и опасных типов рака мозга. Несмотря на проведённую химио- и лучевую терапию, мужчина скончался.
https://1prime.ru/20250919/rak-862536691.html
https://1prime.ru/20251001/parkinson-863053708.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/57/763125753_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b197b6e87d148c49ebad3e5cd21103fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
the sun, здоровье, общество , в мире
The Sun, Здоровье, Общество , В мире
23:19 10.10.2025
 
СМИ назвали черту характера, указывающую на смертельно опасную болезнь

The Sun: угрюмость может быть симптомом рака мозга

© fotolia.com / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
© fotolia.com / Alexander Raths
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Британец Марк Гаррей стал жертвой рака мозга, первым признаком которого оказалась его раздражительность, сообщает The Sun.
"Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали это на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее", — рассказала его супруга Джин.
Cтоматологический кабинет - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы
19 сентября, 23:01
Позже выяснилось, что изменения характера были первыми симптомами тяжелого заболевания.
Спустя некоторое время мужчина начал испытывать судороги и слышать несуществующую музыку. Томография показала наличие опухоли мозга.
Как отмечает The Sun, пациент страдал глиобластомой — одним из самых быстроразвивающихся и опасных типов рака мозга. Несмотря на проведённую химио- и лучевую терапию, мужчина скончался.
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Ученые выявили новый фактор риска болезни Паркинсона
1 октября, 23:03
 
The SunЗдоровьеОбществоВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала