Renault добавили в перечень компаний, к которым применяются спецмеры
россия
рф
франция
украина
михаил мишустин
renault
renault duster
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ добавил французскую автомобильную компанию Renault в перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Дополнить перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры…, пунктом 75 следующего содержания: "75. RENAULT SAS/PEHO САС (Франция)", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине.
