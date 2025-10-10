Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Renault добавили в перечень компаний, к которым применяются спецмеры - 10.10.2025
Renault добавили в перечень компаний, к которым применяются спецмеры
Renault добавили в перечень компаний, к которым применяются спецмеры - 10.10.2025, ПРАЙМ
Renault добавили в перечень компаний, к которым применяются спецмеры
Кабмин РФ добавил французскую автомобильную компанию Renault в перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, соответствующее... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:01+0300
2025-10-10T23:01+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ добавил французскую автомобильную компанию Renault в перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Дополнить перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры…, пунктом 75 следующего содержания: "75. RENAULT SAS/PEHO САС (Франция)", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине.
23:01 10.10.2025
 
Renault добавили в перечень компаний, к которым применяются спецмеры

Кабмин включил Renault в список компаний, к которым применяют экономические спецмеры

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобильный салон
Автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Автомобильный салон. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ добавил французскую автомобильную компанию Renault в перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Дополнить перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры…, пунктом 75 следующего содержания: "75. RENAULT SAS/PEHO САС (Франция)", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине.
Роспатент отказал Renault в регистрации товарного знака в России
17 сентября, 03:14
 
РОССИЯ, РФ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Михаил Мишустин, Renault
 
 
