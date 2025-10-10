https://1prime.ru/20251010/rosaviatsiya-863382465.html
Росавиация закрыла комментарии в Telegram-канале
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Росавиация закрыла комментарии в Telegram-канале в связи со вступлением в силу закона, регулирующего деятельность иностранных мессенджеров, сообщает ведомство. "Уважаемые подписчики, в связи со вступлением в силу нового закона, регулирующего деятельность иностранных мессенджеров, мы вынуждены приостановить функцию комментирования постов в нашем Telegram-канале", - говорится в сообщении. Ведомство сослалось на Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". При этом Росавиация сообщила, что продолжит поддерживать активную связь на своих страницах во "ВКонтакте". "Также мы рады сообщить, что скоро будем общаться с вами и в мессенджере Max", - добавляется в сообщении.
