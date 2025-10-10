https://1prime.ru/20251010/rosaviatsiya-863382465.html

Росавиация закрыла комментарии в Telegram-канале

Росавиация закрыла комментарии в Telegram-канале - 10.10.2025, ПРАЙМ

Росавиация закрыла комментарии в Telegram-канале

Росавиация закрыла комментарии в Telegram-канале в связи со вступлением в силу закона, регулирующего деятельность иностранных мессенджеров, сообщает ведомство. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T17:38+0300

2025-10-10T17:38+0300

2025-10-10T17:38+0300

технологии

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862082583_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_d3153bea7652f18ac1c18eda706982be.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Росавиация закрыла комментарии в Telegram-канале в связи со вступлением в силу закона, регулирующего деятельность иностранных мессенджеров, сообщает ведомство. "Уважаемые подписчики, в связи со вступлением в силу нового закона, регулирующего деятельность иностранных мессенджеров, мы вынуждены приостановить функцию комментирования постов в нашем Telegram-канале", - говорится в сообщении. Ведомство сослалось на Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". При этом Росавиация сообщила, что продолжит поддерживать активную связь на своих страницах во "ВКонтакте". "Также мы рады сообщить, что скоро будем общаться с вами и в мессенджере Max", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20251005/roskomnadzor--863176556.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, росавиация