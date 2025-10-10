https://1prime.ru/20251010/rossija-863361281.html

Россия снизила импорт кофе из Бразилии вдвое

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре снизила импорт бразильского кофе вдвое в годовом выражении - до минимума с апреля прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Россия в сентябре уменьшила ввоз кофе из Бразилии до 12,7 миллиона долларов с 27,8 миллиона годом ранее. Импорт стал минимальным с апреля прошлого года, когда он составлял всего 9,3 миллиона долларов. При этом с начала текущего года российские компании приобрели у бразильских фермеров зерен на 287,9 миллиона долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В результате по итогам девяти месяцев Россия стала девятой среди основных покупателей кофе у Бразилии, хотя еще годом ранее была 11-й. Главным импортером бразильского кофе в текущем году являются США, которые за девять месяцев увеличили импорт на четверть - до 1,5 миллиарда долларов. В тройку вошли также Германия (+28%, 1,5 миллиарда долларов) и Италия (+34%, 948,4 миллиона). Всего Бразилия в январе-сентябре текущего года на фоне скачка цен на кофе нарастила экспорт на 35% в годовом выражении - до 10,35 миллиарда долларов.

