Россия снизила импорт кофе из Бразилии вдвое
2025-10-10T03:16+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре снизила импорт бразильского кофе вдвое в годовом выражении - до минимума с апреля прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Россия в сентябре уменьшила ввоз кофе из Бразилии до 12,7 миллиона долларов с 27,8 миллиона годом ранее. Импорт стал минимальным с апреля прошлого года, когда он составлял всего 9,3 миллиона долларов.
При этом с начала текущего года российские компании приобрели у бразильских фермеров зерен на 287,9 миллиона долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В результате по итогам девяти месяцев Россия стала девятой среди основных покупателей кофе у Бразилии, хотя еще годом ранее была 11-й.
Главным импортером бразильского кофе в текущем году являются США, которые за девять месяцев увеличили импорт на четверть - до 1,5 миллиарда долларов. В тройку вошли также Германия (+28%, 1,5 миллиарда долларов) и Италия (+34%, 948,4 миллиона).
Всего Бразилия в январе-сентябре текущего года на фоне скачка цен на кофе нарастила экспорт на 35% в годовом выражении - до 10,35 миллиарда долларов.
