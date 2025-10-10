https://1prime.ru/20251010/rossija-863362763.html
Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию на пятую часть
2025-10-10T05:47+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре нарастила экспорт удобрений в Бразилию на пятую часть, до максимума за три года, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Бразильские компании за первые девять месяцев текущего года импортировали российских удобрений на 3,1 миллиарда долларов против 2,6 миллиарда годом ранее.
Это стало максимальным значением с 2022 года, когда на фоне высоких цен на газ подскочили и цены на удобрения - тогда российский экспорт на бразильский рынок за январь-сентябрь составив рекордные 4,8 миллиарда долларов.
Россия остается основным поставщиком удобрений для Бразилии, при этом ее доля даже немного увеличилась - до 26,9% с 26% годом ранее. На втором месте был Китай, чьи поставки выросли в 1,7 раза за год и достигли 2,1 миллиарда долларов. Теперь китайские поставщики занимают 17,8% в бразильском импорте удобрений. Тройку лидеров замыкает Канада с ростом поставок на 18% - до 1,3 миллиарда долларов. При этом ее доля осталась неизменной - 11,1%.
Всего Бразилия приобрела в январе-сентябре текущего года у других стран удобрений на 11,6 миллиарда долларов, что на 18% больше уровня годом ранее.
