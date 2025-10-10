https://1prime.ru/20251010/rossija-863363797.html

Каждый третий бизнесмен в России брал кредиты на развитие бизнеса

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Каждый третий предприниматель в России вкладывал в развитие бизнеса личные средства, а каждый пятый брал для этого кредиты, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый третий российский предприниматель, включая продавцов на маркетплейсах, брал деньги на развитие бизнеса из личных средств. Еще 27% использовали для этого прибыль компании. … Кроме того, 19% бизнесменов признались, что за последние три года брали кредиты для бизнеса", - сказано в исследовании. Треть из тех предпринимателей, кто брал кредиты, делали это, чтобы покрыть кассовый разрыв, еще 19% - чтобы удовлетворить скачки спроса и столько же - чтобы покрыть операционные расходы. Более половины предпринимателей брали займы в статусе физического лица. Более 60% бизнесменов доверяют кредитам. Однако чуть менее трети выразили мнение, что не доверяют кредитным продуктам из-за скрытых условий, слишком высоких процентов и ограничений финансовой свободы. "Среди всех опрошенных 16% предпринимателей ведут бизнес в сфере электронной коммерции, в том числе занимаются торговлей на маркетплейсах. Почти треть из них слышали про кредиты, которые предоставляют маркетплейсы, но еще не вникали в суть инструмента", - выяснили также аналитики. "Среди потенциальных аргументов взять кредит у площадки — успешная работа с маркетплейсом и доверие его кредитным продуктам (35%), а также подходящие условия и ставки (20%). Большинство продавцов (77%) планируют взять кредит в статусе физического лица", - добавляется в исследовании.

