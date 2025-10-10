https://1prime.ru/20251010/rossijane-863363587.html
Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глазунья для трети россиян является любимым блюдом из яиц, еще 29% предпочитают их в вареном виде, говорится в исследовании торговой сети "Пятерочка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"37% опрошенных россиян назвали глазунью своим любимым блюдом из яиц. 29% отдали предпочтение вареным яйцам, а 28% - омлету. Остальные респонденты отметили, что также готовят шакшуку, яйца бенедикт и фриттату", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян.
"При этом, 52% чаще едят яйца на завтрак, а 37% считают, что такие блюда подходят для перекуса в любое время дня. 5% опрошенных обедают яйцами, а оставшиеся респонденты вечером добирают с их помощью потребность в белке", - добавляется там.
Самым популярными ингредиентами для яичницы стали бекон и колбаса (37%), овощи (30%) и сыр (22%). Лишь 6% россиян любят готовить блюдо с рыбой, такое же количество - с авокадо. Треть опрошенных выбирает яичницу с солью и перцем.
"При этом бутерброды остаются предпочтительным вариантом, когда нет времени готовить завтрак - так ответили 37% россиян. Также в лидерах классическая яичница (23%) и каша (15%). 25% респондентов признались, что могут пропустить завтрак, если опаздывают", - уточняется в исследовании.
Аналитики сети отмечают, что яйца остаются одним из базовых товаров потребительской корзины. Также они подходят для ЗОЖ-рациона. При этом перепелиные яйца проигрывают в продажах куриным. "Традиционно в лидерах по покупке яиц стали города с большой плотностью населения - Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - добавили они.
