Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/rossijane-863363587.html
Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц
Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц - 10.10.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц
Глазунья для трети россиян является любимым блюдом из яиц, еще 29% предпочитают их в вареном виде, говорится в исследовании торговой сети "Пятерочка", которое... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T06:32+0300
2025-10-10T06:32+0300
бизнес
экономика
общество
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863363587.jpg?1760067154
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глазунья для трети россиян является любимым блюдом из яиц, еще 29% предпочитают их в вареном виде, говорится в исследовании торговой сети "Пятерочка", которое есть в распоряжении РИА Новости. "37% опрошенных россиян назвали глазунью своим любимым блюдом из яиц. 29% отдали предпочтение вареным яйцам, а 28% - омлету. Остальные респонденты отметили, что также готовят шакшуку, яйца бенедикт и фриттату", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян. "При этом, 52% чаще едят яйца на завтрак, а 37% считают, что такие блюда подходят для перекуса в любое время дня. 5% опрошенных обедают яйцами, а оставшиеся респонденты вечером добирают с их помощью потребность в белке", - добавляется там. Самым популярными ингредиентами для яичницы стали бекон и колбаса (37%), овощи (30%) и сыр (22%). Лишь 6% россиян любят готовить блюдо с рыбой, такое же количество - с авокадо. Треть опрошенных выбирает яичницу с солью и перцем. "При этом бутерброды остаются предпочтительным вариантом, когда нет времени готовить завтрак - так ответили 37% россиян. Также в лидерах классическая яичница (23%) и каша (15%). 25% респондентов признались, что могут пропустить завтрак, если опаздывают", - уточняется в исследовании. Аналитики сети отмечают, что яйца остаются одним из базовых товаров потребительской корзины. Также они подходят для ЗОЖ-рациона. При этом перепелиные яйца проигрывают в продажах куриным. "Традиционно в лидерах по покупке яиц стали города с большой плотностью населения - Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - добавили они.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, санкт-петербург
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
06:32 10.10.2025
 
Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц

«Пятерочка»: треть россиян предпочитают глазунью в вареном виде

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глазунья для трети россиян является любимым блюдом из яиц, еще 29% предпочитают их в вареном виде, говорится в исследовании торговой сети "Пятерочка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"37% опрошенных россиян назвали глазунью своим любимым блюдом из яиц. 29% отдали предпочтение вареным яйцам, а 28% - омлету. Остальные респонденты отметили, что также готовят шакшуку, яйца бенедикт и фриттату", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян.
"При этом, 52% чаще едят яйца на завтрак, а 37% считают, что такие блюда подходят для перекуса в любое время дня. 5% опрошенных обедают яйцами, а оставшиеся респонденты вечером добирают с их помощью потребность в белке", - добавляется там.
Самым популярными ингредиентами для яичницы стали бекон и колбаса (37%), овощи (30%) и сыр (22%). Лишь 6% россиян любят готовить блюдо с рыбой, такое же количество - с авокадо. Треть опрошенных выбирает яичницу с солью и перцем.
"При этом бутерброды остаются предпочтительным вариантом, когда нет времени готовить завтрак - так ответили 37% россиян. Также в лидерах классическая яичница (23%) и каша (15%). 25% респондентов признались, что могут пропустить завтрак, если опаздывают", - уточняется в исследовании.
Аналитики сети отмечают, что яйца остаются одним из базовых товаров потребительской корзины. Также они подходят для ЗОЖ-рациона. При этом перепелиные яйца проигрывают в продажах куриным. "Традиционно в лидерах по покупке яиц стали города с большой плотностью населения - Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - добавили они.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала