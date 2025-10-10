https://1prime.ru/20251010/rossijane-863363587.html

Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц

Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц - 10.10.2025, ПРАЙМ

Россияне назвали глазунью любимым блюдом из яиц

Глазунья для трети россиян является любимым блюдом из яиц, еще 29% предпочитают их в вареном виде, говорится в исследовании торговой сети "Пятерочка", которое... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T06:32+0300

2025-10-10T06:32+0300

2025-10-10T06:32+0300

бизнес

экономика

общество

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863363587.jpg?1760067154

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глазунья для трети россиян является любимым блюдом из яиц, еще 29% предпочитают их в вареном виде, говорится в исследовании торговой сети "Пятерочка", которое есть в распоряжении РИА Новости. "37% опрошенных россиян назвали глазунью своим любимым блюдом из яиц. 29% отдали предпочтение вареным яйцам, а 28% - омлету. Остальные респонденты отметили, что также готовят шакшуку, яйца бенедикт и фриттату", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян. "При этом, 52% чаще едят яйца на завтрак, а 37% считают, что такие блюда подходят для перекуса в любое время дня. 5% опрошенных обедают яйцами, а оставшиеся респонденты вечером добирают с их помощью потребность в белке", - добавляется там. Самым популярными ингредиентами для яичницы стали бекон и колбаса (37%), овощи (30%) и сыр (22%). Лишь 6% россиян любят готовить блюдо с рыбой, такое же количество - с авокадо. Треть опрошенных выбирает яичницу с солью и перцем. "При этом бутерброды остаются предпочтительным вариантом, когда нет времени готовить завтрак - так ответили 37% россиян. Также в лидерах классическая яичница (23%) и каша (15%). 25% респондентов признались, что могут пропустить завтрак, если опаздывают", - уточняется в исследовании. Аналитики сети отмечают, что яйца остаются одним из базовых товаров потребительской корзины. Также они подходят для ЗОЖ-рациона. При этом перепелиные яйца проигрывают в продажах куриным. "Традиционно в лидерах по покупке яиц стали города с большой плотностью населения - Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - добавили они.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, санкт-петербург