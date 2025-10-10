https://1prime.ru/20251010/rossiya-863360926.html

"Она исчезнет": в США заговорили о войне с Россией

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Вопрос с поставкой крылатых ракет Tomahawk Украине как-нибудь разрешится и конфликт с Россией удастся избежать, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе на YouTube-канале Гленна Дизена."Итак, эта идея об отправке ракет Tomahawk действительно глупая, она, как я ожидаю, исчезнет, уйдет в прошлое. Ее незаметно забудут", — отметил он.Полковник также озвучил причину, по которой в Вашингтоне могут пересмотреть свою позицию относительно передачи такого вооружения Киеву."Думаю, он (президент США Дональд Трамп), знает, что система Tomahawk — своего рода последняя отчаянная попытка передать украинцам что-то такое, что может изменить ситуацию на поле боя. Тем не менее, эти ракеты ничего не изменят, они лишь могут привести к эскалации конфликта и втягиванию нас в войну с Россией, в которой мы не хотим участвовать. Мне кажется, он это понял", — заявил он.До этого, 6 октября, в ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что почти принял решение касаемо передачи ракет Tomahawk Киеву, но хочет узнать, как Украина планирует их использовать.В интервью журналисту "Россия-1" Павлу Зарубину президент России Владимир Путин подчеркнул, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях между Москвой и Вашингтоном.Кроме того, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что использование ВСУ данных ракет невозможно без участия американских военных. Тем не менее, по словам президента, Россия в любом случае готова ответить на агрессивные действия: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к новому типу вооружений.

