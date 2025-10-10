В России разработают ГОСТ для нового формата промышленной недвижимости

https://1prime.ru/20251010/rossiya-863380200.html

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863380020_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_5e8bac8ba90b7b1ba34dc83af9c1221e.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Новый национальный стандарт для промышленной недвижимости light industrial разработают в РФ, рассказали РИА Новости в Ассоциации индустриальных парков России (АИП). Light industrial является новым форматом промышленной недвижимости. Она объединяет в себе компактные производственно-складские объекты, ориентированные на малый и средний бизнес, технологичные стартапы и e-commerce. "Разработку стандарта полностью курирует Ассоциация индустриальных парков России, более 15 лет работающая в сфере промышленной инфраструктуры и сертификации индустриальных площадок. Разработка и внедрение ГОСТа зафиксирует понятие здания light industrial, установит минимальные технические и эксплуатационные требования, и тем самым создаст прозрачную основу для признания таких проектов на уровне государственной промышленной политики", - рассказали в ассоциации. В АИП добавили, что в России происходит формирование новой индустриальной среды и активное развитие формата промышленной недвижимости light industria. По оценкам АИП, доля проектов light industrial уже превышает 20% новых индустриальных объектов, а ежегодные темпы роста сегмента достигают 15–18%. Формат light industrial становится связующим звеном между классическими индустриальными парками и городской коммерческой недвижимостью, создавая новые возможности для локализации производств, развития малого бизнеса и технологического импортозамещения. Исполнительный директор ассоциации Денис Журавский добавил, что работа по рассмотрению Росстандартом проекта ГОСТа Light industrial уже запущена и находится на контроле у руководства ведомства. В ближайшие два месяца у участников рынка будет возможность вносить предложения и дополнения по тексту стандарта в рамках процедур публичного обсуждения, которые всегда предшествуют принятию новых стандартов.

рф

