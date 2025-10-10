Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработают ГОСТ для нового формата промышленной недвижимости - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/rossiya-863380200.html
В России разработают ГОСТ для нового формата промышленной недвижимости
В России разработают ГОСТ для нового формата промышленной недвижимости - 10.10.2025, ПРАЙМ
В России разработают ГОСТ для нового формата промышленной недвижимости
Новый национальный стандарт для промышленной недвижимости light industrial разработают в РФ, рассказали РИА Новости в Ассоциации индустриальных парков России... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T16:56+0300
2025-10-10T16:56+0300
бизнес
россия
рф
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863380020_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_5e8bac8ba90b7b1ba34dc83af9c1221e.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Новый национальный стандарт для промышленной недвижимости light industrial разработают в РФ, рассказали РИА Новости в Ассоциации индустриальных парков России (АИП). Light industrial является новым форматом промышленной недвижимости. Она объединяет в себе компактные производственно-складские объекты, ориентированные на малый и средний бизнес, технологичные стартапы и e-commerce. "Разработку стандарта полностью курирует Ассоциация индустриальных парков России, более 15 лет работающая в сфере промышленной инфраструктуры и сертификации индустриальных площадок. Разработка и внедрение ГОСТа зафиксирует понятие здания light industrial, установит минимальные технические и эксплуатационные требования, и тем самым создаст прозрачную основу для признания таких проектов на уровне государственной промышленной политики", - рассказали в ассоциации. В АИП добавили, что в России происходит формирование новой индустриальной среды и активное развитие формата промышленной недвижимости light industria. По оценкам АИП, доля проектов light industrial уже превышает 20% новых индустриальных объектов, а ежегодные темпы роста сегмента достигают 15–18%. Формат light industrial становится связующим звеном между классическими индустриальными парками и городской коммерческой недвижимостью, создавая новые возможности для локализации производств, развития малого бизнеса и технологического импортозамещения. Исполнительный директор ассоциации Денис Журавский добавил, что работа по рассмотрению Росстандартом проекта ГОСТа Light industrial уже запущена и находится на контроле у руководства ведомства. В ближайшие два месяца у участников рынка будет возможность вносить предложения и дополнения по тексту стандарта в рамках процедур публичного обсуждения, которые всегда предшествуют принятию новых стандартов.
https://1prime.ru/20251007/gost-863229130.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863380020_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_0274be6e699ccd766b4bf54b4d423849.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росстандарт
16:56 10.10.2025
 
В России разработают ГОСТ для нового формата промышленной недвижимости

В России разработают ГОСТ для производственно-складской недвижимости нового формата

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСклад
Склад - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Склад. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Новый национальный стандарт для промышленной недвижимости light industrial разработают в РФ, рассказали РИА Новости в Ассоциации индустриальных парков России (АИП).
Light industrial является новым форматом промышленной недвижимости. Она объединяет в себе компактные производственно-складские объекты, ориентированные на малый и средний бизнес, технологичные стартапы и e-commerce.
"Разработку стандарта полностью курирует Ассоциация индустриальных парков России, более 15 лет работающая в сфере промышленной инфраструктуры и сертификации индустриальных площадок. Разработка и внедрение ГОСТа зафиксирует понятие здания light industrial, установит минимальные технические и эксплуатационные требования, и тем самым создаст прозрачную основу для признания таких проектов на уровне государственной промышленной политики", - рассказали в ассоциации.
В АИП добавили, что в России происходит формирование новой индустриальной среды и активное развитие формата промышленной недвижимости light industria. По оценкам АИП, доля проектов light industrial уже превышает 20% новых индустриальных объектов, а ежегодные темпы роста сегмента достигают 15–18%. Формат light industrial становится связующим звеном между классическими индустриальными парками и городской коммерческой недвижимостью, создавая новые возможности для локализации производств, развития малого бизнеса и технологического импортозамещения.
Исполнительный директор ассоциации Денис Журавский добавил, что работа по рассмотрению Росстандартом проекта ГОСТа Light industrial уже запущена и находится на контроле у руководства ведомства. В ближайшие два месяца у участников рынка будет возможность вносить предложения и дополнения по тексту стандарта в рамках процедур публичного обсуждения, которые всегда предшествуют принятию новых стандартов.
ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября
7 октября, 02:45
 
БизнесРОССИЯРФРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала