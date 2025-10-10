Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России грузооборот морских портов снизился до 653,4 миллиона тонн - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/rossiya-863381236.html
В России грузооборот морских портов снизился до 653,4 миллиона тонн
В России грузооборот морских портов снизился до 653,4 миллиона тонн - 10.10.2025, ПРАЙМ
В России грузооборот морских портов снизился до 653,4 миллиона тонн
Грузооборот морских портов России в январе-сентябре снизился на 2,3% в годовом выражении и составил 653,4 миллиона тонн, сообщает Ассоциация морских торговых... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T17:08+0300
2025-10-10T17:08+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/61/841786126_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c803a5ba75a37ca771508271c9bdc3c6.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в январе-сентябре снизился на 2,3% в годовом выражении и составил 653,4 миллиона тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП). "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за девять месяцев 2025 года уменьшился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 653,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Объем перевалки сухогрузов составил 322,6 миллиона тонн (-3,2% к январю-сентябрю 2024 года). Объем перевалки наливных грузов снизился за девять месяцев на 1,3% в годовом выражении и составил 330,8 миллиона тонн. По данным ассоциации, за отчетный период грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 65,1 миллиона тонн (-6,5%), Балтийского бассейна - 203,9 миллиона тонн (-1,3%) и Азово-Черноморского бассейна - 193,2 миллиона тонн (-7,9%). Уточняется, что грузооборот портов Каспийского бассейна составил 5,7 миллиона тонн (-17,7%), а Дальневосточного бассейна - 185,5 миллиона тонн (+5,5%).
https://1prime.ru/20250904/mintrans-861785755.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/61/841786126_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e66f62e0d766202b1ace724ea448c428.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
17:08 10.10.2025
 
В России грузооборот морских портов снизился до 653,4 миллиона тонн

В России на 2,3% снизился грузооборот морских портов в 2025 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота грузового порта Новороссийска
Работа грузового порта Новороссийска - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Работа грузового порта Новороссийска. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в январе-сентябре снизился на 2,3% в годовом выражении и составил 653,4 миллиона тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).
"По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за девять месяцев 2025 года уменьшился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 653,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Объем перевалки сухогрузов составил 322,6 миллиона тонн (-3,2% к январю-сентябрю 2024 года). Объем перевалки наливных грузов снизился за девять месяцев на 1,3% в годовом выражении и составил 330,8 миллиона тонн.
По данным ассоциации, за отчетный период грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 65,1 миллиона тонн (-6,5%), Балтийского бассейна - 203,9 миллиона тонн (-1,3%) и Азово-Черноморского бассейна - 193,2 миллиона тонн (-7,9%).
Уточняется, что грузооборот портов Каспийского бассейна составил 5,7 миллиона тонн (-17,7%), а Дальневосточного бассейна - 185,5 миллиона тонн (+5,5%).
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году
4 сентября, 13:49
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала