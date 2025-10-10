https://1prime.ru/20251010/rossiya-863381236.html

В России грузооборот морских портов снизился до 653,4 миллиона тонн

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в январе-сентябре снизился на 2,3% в годовом выражении и составил 653,4 миллиона тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП). "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за девять месяцев 2025 года уменьшился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 653,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Объем перевалки сухогрузов составил 322,6 миллиона тонн (-3,2% к январю-сентябрю 2024 года). Объем перевалки наливных грузов снизился за девять месяцев на 1,3% в годовом выражении и составил 330,8 миллиона тонн. По данным ассоциации, за отчетный период грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 65,1 миллиона тонн (-6,5%), Балтийского бассейна - 203,9 миллиона тонн (-1,3%) и Азово-Черноморского бассейна - 193,2 миллиона тонн (-7,9%). Уточняется, что грузооборот портов Каспийского бассейна составил 5,7 миллиона тонн (-17,7%), а Дальневосточного бассейна - 185,5 миллиона тонн (+5,5%).

