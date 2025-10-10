Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат сообщил о снижении цен на морковку - 10.10.2025
Росстат сообщил о снижении цен на морковку
Росстат сообщил о снижении цен на морковку - 10.10.2025, ПРАЙМ
Росстат сообщил о снижении цен на морковку
Розничные цены на морковь в России снизились в сентябре 2025 года на 16,6% к августу, картофель подешевел на 15,2%, следует из данных Росстата. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T20:25+0300
2025-10-10T20:25+0300
экономика
бизнес
россия
росстат
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Розничные цены на морковь в России снизились в сентябре 2025 года на 16,6% к августу, картофель подешевел на 15,2%, следует из данных Росстата. По данным службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5%. Стоимость лука репчатого снизилась на 14,8%, капусты белокочанной - на 12,8%, свеклы столовой - на 12,3%, яблок - на 12%, винограда - на 9,9%. При этом цены выросли на помидоры - на 22,7%, перец сладкий - на 7,5%, апельсины - на 4,9%, бананы - на 3,5%. Снижение цен отмечается на масло оливковое - на 2,8%, молоко сгущенное и какао - на 0,7%, рис, соль поваренную, чай черный и йогурт - на 0,5%. "В группе мясопродуктов изменились цены: на печень говяжью, свиную +1,7%, мясо кур +1,6%, говядину +1,1%, свинину +1,0%, фарш и консервы мясные +0,9%, мясокопчености +0,8%, сосиски, сардельки, колбасы вареные +0,7%, колбасы полукопченые и варено-копченые, кулинарные изделия из птицы +0,5%. Снизились цены на мясо индейки (-0,4%) и баранину (-0,3%)", - говорится в сообщении. Вместе с тем в категории рыбопродуктов выросли в цене кальмары мороженые - на 1,2%, рыба соленая, маринованная, копченая - на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 0,6%, консервы рыбные в масле - на 0,5%. При этом зафиксировано снижение цен на икру лососевых рыб - оно составило 1,2%. "Среди прочих продовольственных товаров изменились цены: на яйца куриные +4,4%, жевательную резинку +2,0%, сухие супы в пакетах +1,3%, крупу гречневую, кофе натуральный в зернах и молотый +1,1%, хлеб пшеничный, а также цены в общественном питании +0,9%, мед +0,8%, национальные сыры и брынзу, хлеб ржаной, булочные изделия сдобные, торты, сухие приправы, специи +0,7%, молоко ультрапастеризованное, сахар-песок, вина крепленые +0,6%", - добавляется в сообщении.
20:25 10.10.2025
 
Росстат сообщил о снижении цен на морковку

Росстат зафиксировал снижение цен на морковь и картофель

Морковь на прилавке
Морковь на прилавке. Архивное фото
Морковь на прилавке. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Розничные цены на морковь в России снизились в сентябре 2025 года на 16,6% к августу, картофель подешевел на 15,2%, следует из данных Росстата.
По данным службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5%.
Стоимость лука репчатого снизилась на 14,8%, капусты белокочанной - на 12,8%, свеклы столовой - на 12,3%, яблок - на 12%, винограда - на 9,9%. При этом цены выросли на помидоры - на 22,7%, перец сладкий - на 7,5%, апельсины - на 4,9%, бананы - на 3,5%.
Снижение цен отмечается на масло оливковое - на 2,8%, молоко сгущенное и какао - на 0,7%, рис, соль поваренную, чай черный и йогурт - на 0,5%.
"В группе мясопродуктов изменились цены: на печень говяжью, свиную +1,7%, мясо кур +1,6%, говядину +1,1%, свинину +1,0%, фарш и консервы мясные +0,9%, мясокопчености +0,8%, сосиски, сардельки, колбасы вареные +0,7%, колбасы полукопченые и варено-копченые, кулинарные изделия из птицы +0,5%. Снизились цены на мясо индейки (-0,4%) и баранину (-0,3%)", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в категории рыбопродуктов выросли в цене кальмары мороженые - на 1,2%, рыба соленая, маринованная, копченая - на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 0,6%, консервы рыбные в масле - на 0,5%. При этом зафиксировано снижение цен на икру лососевых рыб - оно составило 1,2%.
"Среди прочих продовольственных товаров изменились цены: на яйца куриные +4,4%, жевательную резинку +2,0%, сухие супы в пакетах +1,3%, крупу гречневую, кофе натуральный в зернах и молотый +1,1%, хлеб пшеничный, а также цены в общественном питании +0,9%, мед +0,8%, национальные сыры и брынзу, хлеб ржаной, булочные изделия сдобные, торты, сухие приправы, специи +0,7%, молоко ультрапастеризованное, сахар-песок, вина крепленые +0,6%", - добавляется в сообщении.
