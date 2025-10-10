Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления - 11.10.2025, ПРАЙМ
Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления
Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления - 11.10.2025, ПРАЙМ
Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления
Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил снижаться. Три дня падения юаня к рублю в начале недели | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:58+0300
2025-10-11T00:06+0300
Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил снижаться. Три дня падения юаня к рублю в начале недели сменилось двумя днями его повышения во второй ее половине.Волатильность несколько сократилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,25-11,60 рубля за юань.Геополитический фон оставался напряженным. В то же время, рыночная активность была невысокой из-за длинных выходных в Китае и паузы во внешнеторговых расчетах из-за этого, что поддерживало курс российской валюты.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с -0,23% годовых до +0,08%, а провел он ее в коридоре +0,04-(+0,08%) То есть, ставка по юаню вернулась в положительную область после неудавшихся попыток надолго уйти в отрицательную.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 15 копеек до 11,34 рубля. Курс доллара за неделю упал на 71 копейку до 81,19 рубля, а евро – на 2 рубля, до 94,05 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Это отражает ослабление за неделю евро на форексе с 1,174 до 1,161 доллара.Валюта США на форексе за неделю поднялась от 7,120 юаня до 7,135 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,160 юаня, что примерно на 0,35% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели упала до 5,09 тысячи рублей против 5,27 тысячи неделей ранее.Рубль малообъяснимо росРубль начал неделю инерционным ростом против валюты КНР на Мосбирже и продолжил его в течение первой половины недели. Видимо, сейчас действует правило – захеджируйся от геополитики перед выходными, нарастив валютную позицию, продай ее после выходных, если они прошли спокойно.Игроки рынка оценивали вербальные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Банк России может взять короткую паузу (на одно или два заседания) в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений.По опыту изменения НДС в прошлых периодах, например в 2019-м, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются, пояснил он.Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство оценивает влияние изменения НДС на инфляцию примерно в 1%. В то же время, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком ослабления рубля, который, впрочем, успел обновить максимум с начала сентября – юань падал до 11,25 рубля. Против российской валюты заиграли оценки ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты экспортерами РФ упали за сентябрь на 21%, до рекордно низких за несколько лет 4,9 миллиарда долларов. Это произошло на фоне снижения нефтяных цен и роста доли рублевой экспортной выручки. Также часть крупных экспортеров продолжила накапливать иностранную валюту с целью погашения обязательств перед банками, добавил регулятор.Население при этом покупало валюту в сентябре августовскими темпами – на 88,9 миллиарда рублей. С начала года физлица уже конвертировали в валюту 762 миллиарда рублей. Суммарные покупки валюты нефинансовыми организациями за сентябрь составили 2,8 триллиона рублей.Между тем, Минфин РФ оценил дефицит федерального бюджета России в январе-сентябре в 3,787 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 578 миллиардов рублей или 0,3% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета оценивается в 5,7 триллиона рублей или 2,6% ВВП.Таким образом, риски для сильного рубля есть, однако он пока невозмутим. Не исключено, что по мере ухода в глубокую осень, рубль все же будет слабеть. Однако сокращение временных горизонтов заставляет ожидающих пересматривать темпы этого ослабления в сторону более крепкого рубля. Курс же юаня на Мосбирже, скорее всего, пока останется ниже 12 рублей.
23:58 10.10.2025 (обновлено: 00:06 11.10.2025)
 

Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления

Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил снижаться. Три дня падения юаня к рублю в начале недели сменилось двумя днями его повышения во второй ее половине.
Волатильность несколько сократилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,25-11,60 рубля за юань.
Геополитический фон оставался напряженным. В то же время, рыночная активность была невысокой из-за длинных выходных в Китае и паузы во внешнеторговых расчетах из-за этого, что поддерживало курс российской валюты.
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с -0,23% годовых до +0,08%, а провел он ее в коридоре +0,04-(+0,08%) То есть, ставка по юаню вернулась в положительную область после неудавшихся попыток надолго уйти в отрицательную.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 15 копеек до 11,34 рубля. Курс доллара за неделю упал на 71 копейку до 81,19 рубля, а евро – на 2 рубля, до 94,05 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Это отражает ослабление за неделю евро на форексе с 1,174 до 1,161 доллара.
Валюта США на форексе за неделю поднялась от 7,120 юаня до 7,135 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,160 юаня, что примерно на 0,35% выше курса форекса.
Цена барреля марки Brent к концу недели упала до 5,09 тысячи рублей против 5,27 тысячи неделей ранее.

Рубль малообъяснимо рос

Рубль начал неделю инерционным ростом против валюты КНР на Мосбирже и продолжил его в течение первой половины недели. Видимо, сейчас действует правило – захеджируйся от геополитики перед выходными, нарастив валютную позицию, продай ее после выходных, если они прошли спокойно.
Игроки рынка оценивали вербальные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Банк России может взять короткую паузу (на одно или два заседания) в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений.
По опыту изменения НДС в прошлых периодах, например в 2019-м, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются, пояснил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство оценивает влияние изменения НДС на инфляцию примерно в 1%. В то же время, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается.

Прогнозы

Завершение недели проходило под знаком ослабления рубля, который, впрочем, успел обновить максимум с начала сентября – юань падал до 11,25 рубля. Против российской валюты заиграли оценки ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты экспортерами РФ упали за сентябрь на 21%, до рекордно низких за несколько лет 4,9 миллиарда долларов. Это произошло на фоне снижения нефтяных цен и роста доли рублевой экспортной выручки. Также часть крупных экспортеров продолжила накапливать иностранную валюту с целью погашения обязательств перед банками, добавил регулятор.
Население при этом покупало валюту в сентябре августовскими темпами – на 88,9 миллиарда рублей. С начала года физлица уже конвертировали в валюту 762 миллиарда рублей. Суммарные покупки валюты нефинансовыми организациями за сентябрь составили 2,8 триллиона рублей.
Между тем, Минфин РФ оценил дефицит федерального бюджета России в январе-сентябре в 3,787 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 578 миллиардов рублей или 0,3% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета оценивается в 5,7 триллиона рублей или 2,6% ВВП.
Таким образом, риски для сильного рубля есть, однако он пока невозмутим. Не исключено, что по мере ухода в глубокую осень, рубль все же будет слабеть. Однако сокращение временных горизонтов заставляет ожидающих пересматривать темпы этого ослабления в сторону более крепкого рубля. Курс же юаня на Мосбирже, скорее всего, пока останется ниже 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Заголовок открываемого материала