https://1prime.ru/20251010/rubl-863398577.html

Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления

Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления - 11.10.2025, ПРАЙМ

Рубль остается невозмутимым, несмотря на ожидания его ослабления

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил снижаться. Три дня падения юаня к рублю в начале недели | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T23:58+0300

2025-10-10T23:58+0300

2025-10-11T00:06+0300

мнения аналитиков

рынок

рф

китай

сша

антон силуанов

эльвира набиуллина

банк россия

мосбиржа

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863398577.jpg?1760130397

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил снижаться. Три дня падения юаня к рублю в начале недели сменилось двумя днями его повышения во второй ее половине.Волатильность несколько сократилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,25-11,60 рубля за юань.Геополитический фон оставался напряженным. В то же время, рыночная активность была невысокой из-за длинных выходных в Китае и паузы во внешнеторговых расчетах из-за этого, что поддерживало курс российской валюты.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с -0,23% годовых до +0,08%, а провел он ее в коридоре +0,04-(+0,08%) То есть, ставка по юаню вернулась в положительную область после неудавшихся попыток надолго уйти в отрицательную.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 15 копеек до 11,34 рубля. Курс доллара за неделю упал на 71 копейку до 81,19 рубля, а евро – на 2 рубля, до 94,05 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Это отражает ослабление за неделю евро на форексе с 1,174 до 1,161 доллара.Валюта США на форексе за неделю поднялась от 7,120 юаня до 7,135 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,160 юаня, что примерно на 0,35% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели упала до 5,09 тысячи рублей против 5,27 тысячи неделей ранее.Рубль малообъяснимо росРубль начал неделю инерционным ростом против валюты КНР на Мосбирже и продолжил его в течение первой половины недели. Видимо, сейчас действует правило – захеджируйся от геополитики перед выходными, нарастив валютную позицию, продай ее после выходных, если они прошли спокойно.Игроки рынка оценивали вербальные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Банк России может взять короткую паузу (на одно или два заседания) в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений.По опыту изменения НДС в прошлых периодах, например в 2019-м, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются, пояснил он.Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство оценивает влияние изменения НДС на инфляцию примерно в 1%. В то же время, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком ослабления рубля, который, впрочем, успел обновить максимум с начала сентября – юань падал до 11,25 рубля. Против российской валюты заиграли оценки ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты экспортерами РФ упали за сентябрь на 21%, до рекордно низких за несколько лет 4,9 миллиарда долларов. Это произошло на фоне снижения нефтяных цен и роста доли рублевой экспортной выручки. Также часть крупных экспортеров продолжила накапливать иностранную валюту с целью погашения обязательств перед банками, добавил регулятор.Население при этом покупало валюту в сентябре августовскими темпами – на 88,9 миллиарда рублей. С начала года физлица уже конвертировали в валюту 762 миллиарда рублей. Суммарные покупки валюты нефинансовыми организациями за сентябрь составили 2,8 триллиона рублей.Между тем, Минфин РФ оценил дефицит федерального бюджета России в январе-сентябре в 3,787 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 578 миллиардов рублей или 0,3% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета оценивается в 5,7 триллиона рублей или 2,6% ВВП.Таким образом, риски для сильного рубля есть, однако он пока невозмутим. Не исключено, что по мере ухода в глубокую осень, рубль все же будет слабеть. Однако сокращение временных горизонтов заставляет ожидающих пересматривать темпы этого ослабления в сторону более крепкого рубля. Курс же юаня на Мосбирже, скорее всего, пока останется ниже 12 рублей.

рф

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рынок, рф, китай, сша, антон силуанов, эльвира набиуллина, банк россия, мосбиржа, втб