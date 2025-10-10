Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился на 1,89% в пятницу - 10.10.2025
Российский рынок акций снизился на 1,89% в пятницу
экономика
акции
рынок
россия
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,89% и на 0,61% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,89%, до 2588,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,24%, до 1050,15 пункта, долларовый РТС - на 1,62%, до 1004,38 пункта.За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,61%, РТС - на 0,25%.
акции, рынок, россия
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ
18:57 10.10.2025 (обновлено: 19:03 10.10.2025)
 
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,89% и на 0,61% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,89%, до 2588,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,24%, до 1050,15 пункта, долларовый РТС - на 1,62%, до 1004,38 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,61%, РТС - на 0,25%.
Итоги недели и прогноз на следующую
17:33
 
Экономика Акции Рынок РОССИЯ
 
 
