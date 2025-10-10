https://1prime.ru/20251010/rynok-863388702.html
Российский рынок акций снизился в пятницу
Российский рынок акций снизился в пятницу - 10.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в пятницу
Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился, вернувшись ниже к ключевой отмети 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T19:52+0300
2025-10-10T19:52+0300
2025-10-10T19:52+0300
экономика
рынок
индексы
торги
израиль
сша
сергей суверов
елена кожухова
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился, вернувшись ниже к ключевой отмети 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,89%, до 2588,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,24%, до 1050,15 пункта, долларовый РТС - на 1,62%, до 1004,38 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,61%, РТС - на 0,25%. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию торговался в минусе. При этом главный индекс во второй половине дня ушел ниже ключевого уровня 2600 пунктов. "Индекс Мосбиржи сегодня в основном снижался. К набору внешнего и внутреннего негатива добавился "фактор пятницы", особенно актуальный в период повышенной геополитической неопределенности. Кроме того, цены на нефть перешли к спаду после сообщений об урегулировании между Израилем и ХАМАС", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ПИКа (-5,4%), "ИКС5" (-3,7%), "Татнефти" (-3,6%). Бумаги "Позитива" (-1,1%) торговались несколько лучше рынка. "Компания на днях подтвердила прогноз отгрузок на этот год в 33-38 миллиарда рублей, что на 37-57% выше уровня прошлого года", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 3,7% до 62,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5% до 99 пунктов. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии оставались в значительном минусе, но воздержались от обновления минимумов недели, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупатели российских акций на неделе попытались нащупать дно, но фундаментальные геополитические и общеэкономические факторы все еще предупреждают о рисках пробоя индексом Мосбиржи отметки 2500 пунктов в ближайшие сессии", - добавляет она. При отсутствии выраженного позитива или негатива краткосрочно можно предполагать сохранение боковой динамики индекса Мосбиржи с попытками закрепления над 2600 пунктами, ожидает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на 13 октября – 2550-2650 пунктов по индексу", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251010/itogi-863382058.html
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, израиль, сша, сергей суверов, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ИЗРАИЛЬ, США, Сергей Суверов, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился, вернувшись ниже к ключевой отмети 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи
к закрытию основных торгов опустился на 1,89%, до 2588,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,24%, до 1050,15 пункта, долларовый РТС
- на 1,62%, до 1004,38 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,61%, РТС - на 0,25%.
Российский рынок акций в основную сессию торговался в минусе. При этом главный индекс во второй половине дня ушел ниже ключевого уровня 2600 пунктов.
"Индекс Мосбиржи сегодня в основном снижался. К набору внешнего и внутреннего негатива добавился "фактор пятницы", особенно актуальный в период повышенной геополитической неопределенности. Кроме того, цены на нефть перешли к спаду после сообщений об урегулировании между Израилем
и ХАМАС", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций
".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ПИКа
(-5,4%), "ИКС5" (-3,7%), "Татнефти
" (-3,6%).
Бумаги "Позитива" (-1,1%) торговались несколько лучше рынка. "Компания на днях подтвердила прогноз отгрузок на этот год в 33-38 миллиарда рублей, что на 37-57% выше уровня прошлого года", - комментирует Сергей Суверов
из УК "Арикапитал"
.
Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 3,7% до 62,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,5% до 99 пунктов.
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии оставались в значительном минусе, но воздержались от обновления минимумов недели, отмечает Елена Кожухова
из ИК "Велес капитал
".
"Покупатели российских акций на неделе попытались нащупать дно, но фундаментальные геополитические и общеэкономические факторы все еще предупреждают о рисках пробоя индексом Мосбиржи отметки 2500 пунктов в ближайшие сессии", - добавляет она.
При отсутствии выраженного позитива или негатива краткосрочно можно предполагать сохранение боковой динамики индекса Мосбиржи с попытками закрепления над 2600 пунктами, ожидает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на 13 октября – 2550-2650 пунктов по индексу", - добавляет он.
Итоги недели и прогноз на следующую