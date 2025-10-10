Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине - 10.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине
Недавний саммит ЕС в Копенгагене выявил отсутствие единства и противоречивые взгляды среди стран-членов Союза, пишет издание The Guardian. | 10.10.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
запад
европа
ес
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Недавний саммит ЕС в Копенгагене выявил отсутствие единства и противоречивые взгляды среди стран-членов Союза, пишет издание The Guardian."Встреча, созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону", — говорится в материале.Издание отмечает, что переговоры лидеров ЕС превратились в какофонию и показали слабость и разобщенность Европы.Неформальный саммит, проведённый в Копенгагене 1 и 2 октября, сосредоточился на вопросах, касающихся конфликта на Украине, коллективной безопасности ЕС, а также якобы "нарушениях воздушного пространства союза" Россией, которые Москва неоднократно опровергала. Газета Politico ранее сообщала, что лидерам европейских стран удалось достичь лишь ограниченных договорённостей, и значительное число документов, вероятно, не будет готово к следующей встрече в конце октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта назвал "днём принятия решений"
украина
запад
европа
мировая экономика, украина, запад, европа, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, ЕС
17:38 10.10.2025
 
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Недавний саммит ЕС в Копенгагене выявил отсутствие единства и противоречивые взгляды среди стран-членов Союза, пишет издание The Guardian.
"Встреча, созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону", — говорится в материале.
Издание отмечает, что переговоры лидеров ЕС превратились в какофонию и показали слабость и разобщенность Европы.
Неформальный саммит, проведённый в Копенгагене 1 и 2 октября, сосредоточился на вопросах, касающихся конфликта на Украине, коллективной безопасности ЕС, а также якобы "нарушениях воздушного пространства союза" Россией, которые Москва неоднократно опровергала.
Газета Politico ранее сообщала, что лидерам европейских стран удалось достичь лишь ограниченных договорённостей, и значительное число документов, вероятно, не будет готово к следующей встрече в конце октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта назвал "днём принятия решений"
"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли последствия шага ЕС против России
7 октября, 23:10
 
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАЕС
 
 
