На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине

На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине - 10.10.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине

Недавний саммит ЕС в Копенгагене выявил отсутствие единства и противоречивые взгляды среди стран-членов Союза, пишет издание The Guardian. | 10.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Недавний саммит ЕС в Копенгагене выявил отсутствие единства и противоречивые взгляды среди стран-членов Союза, пишет издание The Guardian."Встреча, созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону", — говорится в материале.Издание отмечает, что переговоры лидеров ЕС превратились в какофонию и показали слабость и разобщенность Европы.Неформальный саммит, проведённый в Копенгагене 1 и 2 октября, сосредоточился на вопросах, касающихся конфликта на Украине, коллективной безопасности ЕС, а также якобы "нарушениях воздушного пространства союза" Россией, которые Москва неоднократно опровергала. Газета Politico ранее сообщала, что лидерам европейских стран удалось достичь лишь ограниченных договорённостей, и значительное число документов, вероятно, не будет готово к следующей встрече в конце октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта назвал "днём принятия решений"

