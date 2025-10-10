https://1prime.ru/20251010/samolet-863365511.html
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения на полеты
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении в аэропорту временных ограничений (в дополнение к действующим). "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Представитель Росавиации добавил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
