2025-10-10T08:33+0300
2025-10-10T08:33+0300
2025-10-10T08:34+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Швеция направит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей, сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны."Швеция инвестирует более 5 миллиардов шведских крон (около 524 миллионов долларов – ред.) для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей (истребителей – ред.) JAS 39 Gripen", - говорится в документе, опубликованном на сайте шведского правительства. Отмечается, что эти вложения позволят сократить сроки поставок соответствующих вооружений и комплектующих – с 2036 на 2028 год. Из этой суммы 3,5 миллиарда крон (около 367 миллионов долларов) будет потрачено на средства борьбы с дронами, а 1,5 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Швеция направит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей, сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны.
"Швеция инвестирует более 5 миллиардов шведских крон (около 524 миллионов долларов – ред.) для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей (истребителей – ред.) JAS 39 Gripen", - говорится в документе, опубликованном на сайте шведского правительства.
Отмечается, что эти вложения позволят сократить сроки поставок соответствующих вооружений и комплектующих – с 2036 на 2028 год.
Из этой суммы 3,5 миллиарда крон (около 367 миллионов долларов) будет потрачено на средства борьбы с дронами, а 1,5 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.
