Вооружения
https://1prime.ru/20251010/shvetsiya--863365798.html
2025-10-10T08:33+0300
2025-10-10T08:34+0300
вооружения
швеция
технологии
мировая экономика
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Швеция направит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей, сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны."Швеция инвестирует более 5 миллиардов шведских крон (около 524 миллионов долларов – ред.) для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей (истребителей – ред.) JAS 39 Gripen", - говорится в документе, опубликованном на сайте шведского правительства. Отмечается, что эти вложения позволят сократить сроки поставок соответствующих вооружений и комплектующих – с 2036 на 2028 год. Из этой суммы 3,5 миллиарда крон (около 367 миллионов долларов) будет потрачено на средства борьбы с дронами, а 1,5 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.
швеция, технологии, мировая экономика
Вооружения, ШВЕЦИЯ, Технологии, Мировая экономика
08:33 10.10.2025 (обновлено: 08:34 10.10.2025)
 
© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Флаг Швеции. Архивное фото
© fotolia.com / byggarn.se
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Швеция направит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей, сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны.
"Швеция инвестирует более 5 миллиардов шведских крон (около 524 миллионов долларов – ред.) для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей (истребителей – ред.) JAS 39 Gripen", - говорится в документе, опубликованном на сайте шведского правительства.
Отмечается, что эти вложения позволят сократить сроки поставок соответствующих вооружений и комплектующих – с 2036 на 2028 год.
Из этой суммы 3,5 миллиарда крон (около 367 миллионов долларов) будет потрачено на средства борьбы с дронами, а 1,5 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.
ВооруженияШВЕЦИЯТехнологииМировая экономика
 
 
