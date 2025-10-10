https://1prime.ru/20251010/sng--863371596.html
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане - 10.10.2025, ПРАЙМ
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T13:10+0300
2025-10-10T13:10+0300
2025-10-10T13:10+0300
экономика
снг
оон
таджикистан
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852063125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35b0c0ce405baf1bb84f4882320407fc.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля. На сайте опубликован список из 19 документов, в том числе решения "О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году" и "О генеральном секретаре Содружества Независимых Государств". Также главы государств подписали договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников СНГ, решение "О декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности". Кроме того, главы государств приняли решения "О совместном заявлении глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью", "О заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Лидеры подписали также заявления по случаю 80-й годовщины создания ООН, а также в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.
https://1prime.ru/20251010/putin--863370363.html
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852063125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ce624b84f6e049774501885ed915d0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, оон, таджикистан, мировая экономика
Экономика, СНГ, ООН, ТАДЖИКИСТАН, Мировая экономика
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане
Кремль: лидеры стран СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля.
На сайте опубликован список из 19 документов, в том числе решения "О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году" и "О генеральном секретаре Содружества Независимых Государств".
Также главы государств подписали договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников СНГ
, решение "О декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности".
Кроме того, главы государств приняли решения "О совместном заявлении глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью", "О заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Лидеры подписали также заявления по случаю 80-й годовщины создания ООН
, а также в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Путин высказался о создании формата "СНГ плюс"