Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане - 10.10.2025
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане
2025-10-10T13:10+0300
2025-10-10T13:10+0300
экономика
снг
оон
таджикистан
мировая экономика
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля. На сайте опубликован список из 19 документов, в том числе решения "О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году" и "О генеральном секретаре Содружества Независимых Государств". Также главы государств подписали договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников СНГ, решение "О декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности". Кроме того, главы государств приняли решения "О совместном заявлении глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью", "О заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Лидеры подписали также заявления по случаю 80-й годовщины создания ООН, а также в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.
таджикистан
снг, оон, таджикистан, мировая экономика
Экономика, СНГ, ООН, ТАДЖИКИСТАН, Мировая экономика
13:10 10.10.2025
 
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля.
На сайте опубликован список из 19 документов, в том числе решения "О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году" и "О генеральном секретаре Содружества Независимых Государств".
Также главы государств подписали договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников СНГ, решение "О декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности".
Кроме того, главы государств приняли решения "О совместном заявлении глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью", "О заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Лидеры подписали также заявления по случаю 80-й годовщины создания ООН, а также в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Путин высказался о создании формата "СНГ плюс"
