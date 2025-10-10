https://1prime.ru/20251010/sobytiya-863383265.html

В США забеспокоились из-за событий на Украине

Активное использование дронов в конфликте на Украине вызывает серьезные опасения у американских военных, пишет американская газета The New York Times.

общество

украина

владимир путин

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Активное использование дронов в конфликте на Украине вызывает серьезные опасения у американских военных, пишет американская газета The New York Times."До недавнего времени эксперты в области обороны ожидали, что новые беспилотные технологии позволят американским войскам обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая продолжительность войн и снижая их риски. Однако на Украине все оказалось наоборот. Таково будущее войны", — говорится в материале.Издание отмечает, что главным вопросом для американских военнослужащих является способность армии, обремененной политикой и бюрократией, идти в ногу со временем.В сентябре The New York Times назвала Россию "империей дронов" из-за увеличения их производства и отметила, что в стране произошла значимая революция в области разработки беспилотных аппаратов.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.

украина

общество , украина, владимир путин