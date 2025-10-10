Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США забеспокоились из-за событий на Украине
В США забеспокоились из-за событий на Украине
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Активное использование дронов в конфликте на Украине вызывает серьезные опасения у американских военных, пишет американская газета The New York Times."До недавнего времени эксперты в области обороны ожидали, что новые беспилотные технологии позволят американским войскам обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая продолжительность войн и снижая их риски. Однако на Украине все оказалось наоборот. Таково будущее войны", — говорится в материале.Издание отмечает, что главным вопросом для американских военнослужащих является способность армии, обремененной политикой и бюрократией, идти в ногу со временем.В сентябре The New York Times назвала Россию "империей дронов" из-за увеличения их производства и отметила, что в стране произошла значимая революция в области разработки беспилотных аппаратов.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
общество , украина, владимир путин
Общество , УКРАИНА, Владимир Путин
NYT рассказала о беспокойстве в США из-за российского оружия

© РИА Новости . Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
В США сообщили плохие новости Украине из-за ситуации зоне СВО
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО
