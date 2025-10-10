https://1prime.ru/20251010/sovet-863359556.html

Заседание Совета глав государств СНГ

Заседание Совета глав государств СНГ - 10.10.2025, ПРАЙМ

Заседание Совета глав государств СНГ

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу в Душанбе (Таджикистан). | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T00:42+0300

2025-10-10T00:42+0300

2025-10-10T00:42+0300

экономика

мировая экономика

душанбе

минск

таджикистан

владимир путин

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863359556.jpg?1760046173

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу в Душанбе (Таджикистан). Ниже приводится справочная информация. Согласно Уставу Содружества Независимых Государств, Совет глав государств является высшим органом Содружества. Деятельность Совета глав государств регулируется Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Уставом Содружества от 22 января 1993 года, документами, принятыми в их развитие, а также Правилами процедуры Совета глав государств. В Совете глав государств на высшем уровне представлены все государства-члены. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации. В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ и закрыла постоянное представительство при СНГ в Минске. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания в рамках СНГ. Совет глав государств обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов. Совет глав государств содружества на своих заседаниях принимает также решения, касающиеся: – внесения поправок в Устав СНГ; – создания новых или упразднения существующих органов содружества; – оптимизации структуры СНГ, совершенствования деятельности органов содружества; – заслушивания отчетов о деятельности органов СНГ; – назначения (утверждения) руководителей органов, отнесенных к его компетенции; – делегирования полномочий нижестоящим органам; – утверждения положений об органах СНГ, отнесенных к его компетенции. В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неформальное заседания Совета глав государств. Неформальное заседание Совета глав государств созывается по инициативе хотя бы одного из государств-участников СНГ. Неформальное заседание проводится в формате, предлагаемом государством, в котором проводится такое заседание, с учетом возможных пожеланий участников заседания. Подготовку очередного заседания осуществляет Исполнительный комитет СНГ совместно с государством-участником, в котором проводится такое заседание. Подготовку неформального заседания осуществляет государство-участник, в котором проводится такое заседание, в случае необходимости, с привлечением Исполнительного комитета. По инициативе одного из государств-членов могут созываться внеочередные заседания совета. Заседания Совета глав государств проводятся в Минске (Белоруссия) или, по договоренности, в одном из других городов государств-участников. Решения Совета глав государств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения. Совет глав государств создает рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты. Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав государств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Член совета от государства-участника, осуществляющего функции председательства в СНГ, является председателем Совета глав государств. Председатель совета открывает и закрывает заседание; ведет заседание, в том числе представляет на утверждение повестку дня заседания и регламент работы, предоставляет слово для докладов и выступлений, вносит на рассмотрение проекты документов и предложения по рассматриваемым вопросам; подписывает протокольные решения совета и др. Принятые советами документы, которые открыты для печати, публикуются в издании Единого реестра правовых актов и других документов СНГ, а также размещаются на сайте Исполнительного комитета. Рабочим языком совета является русский язык. Очередное заседание Совета глав государств СНГ прошло 8 октября 2024 года в Москве под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, по региональной и международной проблематике и приняли решение о переходе председательства в СНГ с 1 января 2025 года к Республике Таджикистан. По итогам саммита был подписан пакет документов, среди них - Обращение к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы. В нем лидеры стран СНГ призвали не допускать попытки развязывания новой мировой войны, противодействовать прославлению нацистов и их последователей. В 2025 году саммит глав государств-членов СНГ состоится 10 октября в Душанбе.

душанбе

минск

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, душанбе, минск, таджикистан, владимир путин, снг