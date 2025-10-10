Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк рассказал о будущем инвестиционных портфелей НПФ - 10.10.2025
Совкомбанк рассказал о будущем инвестиционных портфелей НПФ
Совкомбанк рассказал о будущем инвестиционных портфелей НПФ - 10.10.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк рассказал о будущем инвестиционных портфелей НПФ
Инвестиционные портфели НПФ будут адаптироваться к возрастным профилям клиентов, рассказал на форуме "Финополис" генеральный директор "Совкомбанк Страхование... | 10.10.2025, ПРАЙМ
Новости
11:52 10.10.2025
 
Совкомбанк рассказал о будущем инвестиционных портфелей НПФ

Совкомбанк: будущее рынка НПФ за персонализацией инвестпортфелей

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инвестиционные портфели НПФ будут адаптироваться к возрастным профилям клиентов, рассказал на форуме "Финополис" генеральный директор "Совкомбанк Страхование жизни" Олег Черноусов.
Он представил стратегию развития НПФ Совкомбанк с акцентом на персонализацию инвестиционных решений и кастомизацию продуктов под возраст клиента.
По его словам, стартовая фаза запуска НПФ была выстроена на надежности: средства размещались в ОФЗ и высокорейтинговых корпоративных облигациях, однако по мере расширения базы вкладчиков структура активов будет диверсифицирована с учетом риск-профиля и горизонта сбережений.
"Мы чувствуем себя в этом направлении очень уверенно, потому что в банке есть большое подразделение с большим опытом и компетенциями в области портфельного инвестирования. Понимание прогнозов и исторических данных позволяет нам формировать сбалансированную стратегию", — заявил он.
Топ-менеджер подчеркнул, что конкуренция на рынке НПФ будет усиливаться не только по качеству сервиса, но и по потенциальной доходности, для чего фонд готов применять помимо консервативных активов более широкий набор инструментов.
Черноусов рассказал, что фонд создает цифровой сервис, который будет "минимально затратным, быстрым и удобным", а в текущем году для клиентов, оформляющих ПДС, уже запущена кредитная карта с повышенным кэшбэком.
Отвечая на вопрос о конкуренции с крупными игроками, Черноусов выделил три приоритета: качество цифрового сервиса, информированность клиента и конечная доходность.
Он также отметил перспективу персонализации продуктов, где такие параметры, как размер кэшбэка и структура инвестиционного портфеля, могли бы адаптироваться под возраст клиента.
 
