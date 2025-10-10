Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк нашел эффективный способ борьбы с банковским мисселингом - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/sovkombank-863375217.html
Совкомбанк нашел эффективный способ борьбы с банковским мисселингом
Совкомбанк нашел эффективный способ борьбы с банковским мисселингом - 10.10.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк нашел эффективный способ борьбы с банковским мисселингом
Мисселинг финансовых продуктов невозможно искоренить, но можно снизить с помощью ИИ-помощников, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T16:21+0300
2025-10-10T16:21+0300
совкомбанк
сергей хотимский
финансы
технологии
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863375072_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_33b939999f56c03fca51d4c8d5fd296e.jpg
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Мисселинг финансовых продуктов невозможно искоренить, но можно снизить с помощью ИИ-помощников, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на форуме "Финополис".Он провел аналогию с видеокамерами и безналичными платежами, которые помогли значительно снизить количество определенных преступлений, подчеркнув, что развитие искусственного интеллекта способно радикально снизить долю мисселинга финансовых продуктов."Мисселинг формируется двумя путями: через "финансовую инженерию", когда важные условия прячутся в 10–100 страниц текста, и через действия продавца "на последней миле", смещающего акценты в восприятии клиентом важных финансовых условий", - рассуждает Хотимский.Он предложил для каждого продукта на первой странице давать полстраницы нативного объяснения ключевых рисков и отличий от принятых стандартов, например, которые уже есть в ипотеке и автокредитовании."ИИ нельзя запутать: он "все прочтет и вытащит" даже с 18-й страницы мелким шрифтом, рассчитает структуру сложных продуктов вроде структурных нот, выделив опционную часть и процентную ставку", - отметил представитель Совкомбанка.По его словам, совместные эксперименты с ЦБ уже "вдохновляют", а пилот и масштабирование помогут снизить мисселинг без жестких ограничений, что выгодно всем добросовестным участникам рынка.
https://1prime.ru/20250926/sovkombank-862849075.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863375072_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_607272032bc3b82572d18d2f5d59e86c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совкомбанк, сергей хотимский, финансы, технологии, банки
Совкомбанк, Сергей Хотимский, Финансы, Технологии, Банки
16:21 10.10.2025
 
Совкомбанк нашел эффективный способ борьбы с банковским мисселингом

Хотимский: ИИ поможет радикально снизить долю мисселинга финансовых продуктов

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаПервый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на форуме "Финополис".
Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на форуме Финополис. - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Мисселинг финансовых продуктов невозможно искоренить, но можно снизить с помощью ИИ-помощников, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на форуме "Финополис".
Он провел аналогию с видеокамерами и безналичными платежами, которые помогли значительно снизить количество определенных преступлений, подчеркнув, что развитие искусственного интеллекта способно радикально снизить долю мисселинга финансовых продуктов.
Совкомбанк. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях с начала 2024 года
26 сентября, 19:05
"Мисселинг формируется двумя путями: через "финансовую инженерию", когда важные условия прячутся в 10–100 страниц текста, и через действия продавца "на последней миле", смещающего акценты в восприятии клиентом важных финансовых условий", - рассуждает Хотимский.
Он предложил для каждого продукта на первой странице давать полстраницы нативного объяснения ключевых рисков и отличий от принятых стандартов, например, которые уже есть в ипотеке и автокредитовании.
"ИИ нельзя запутать: он "все прочтет и вытащит" даже с 18-й страницы мелким шрифтом, рассчитает структуру сложных продуктов вроде структурных нот, выделив опционную часть и процентную ставку", - отметил представитель Совкомбанка.
По его словам, совместные эксперименты с ЦБ уже "вдохновляют", а пилот и масштабирование помогут снизить мисселинг без жестких ограничений, что выгодно всем добросовестным участникам рынка.
 
СовкомбанкСергей ХотимскийФинансыТехнологииБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала