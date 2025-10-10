https://1prime.ru/20251010/sovkombank-863375217.html

Совкомбанк нашел эффективный способ борьбы с банковским мисселингом

Совкомбанк нашел эффективный способ борьбы с банковским мисселингом

2025-10-10T16:21+0300

совкомбанк

сергей хотимский

финансы

технологии

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863375072_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_33b939999f56c03fca51d4c8d5fd296e.jpg

МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Мисселинг финансовых продуктов невозможно искоренить, но можно снизить с помощью ИИ-помощников, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на форуме "Финополис".Он провел аналогию с видеокамерами и безналичными платежами, которые помогли значительно снизить количество определенных преступлений, подчеркнув, что развитие искусственного интеллекта способно радикально снизить долю мисселинга финансовых продуктов."Мисселинг формируется двумя путями: через "финансовую инженерию", когда важные условия прячутся в 10–100 страниц текста, и через действия продавца "на последней миле", смещающего акценты в восприятии клиентом важных финансовых условий", - рассуждает Хотимский.Он предложил для каждого продукта на первой странице давать полстраницы нативного объяснения ключевых рисков и отличий от принятых стандартов, например, которые уже есть в ипотеке и автокредитовании."ИИ нельзя запутать: он "все прочтет и вытащит" даже с 18-й страницы мелким шрифтом, рассчитает структуру сложных продуктов вроде структурных нот, выделив опционную часть и процентную ставку", - отметил представитель Совкомбанка.По его словам, совместные эксперименты с ЦБ уже "вдохновляют", а пилот и масштабирование помогут снизить мисселинг без жестких ограничений, что выгодно всем добросовестным участникам рынка.

совкомбанк, сергей хотимский, финансы, технологии, банки