Совкомбанк и Авито договорились о партнерстве в сфере автокредитования
2025-10-10T16:35+0300
финансы
бизнес
банки
сергей хотимский
авито
совкомбанк
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк и "Авито Финанс" в рамках деловой программы форума "Финополис" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие цифровых финансовых сервисов.Ключевая цель партнёрства — развитие финтех-решений, которые позволят клиентам Совкомбанка оформлять автокредиты в режиме "одного окна" — полностью внутри интерфейса платформы Авито.Соглашение предусматривает, что Совкомбанк будет использовать финансовую платформу "Авито Финанс" для предоставления полного спектра своих кредитных продуктов физическим лицам – пользователям Авито."Партнерство с крупнейшим классифайдом страны позволяет нам вывести автокредитование на новый уровень удобства и доступности. Теперь клиенты смогут быстро и легко оформить кредит прямо в процессе выбора автомобиля на "Авито", что значительно ускоряет и упрощает всю процедуру покупки", - рассказал первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский.По словам директора по финансовым сервисам Авито Татьяны Жарковой, Совкомбанк — один из крупнейших игроков на финансовом рынке. "Объединение экспертизы банка с масштабом нашей аудитории позволит сделать процесс покупок максимально удобным и доступным для миллионов пользователей по всей стране, даже когда речь идёт о серьёзных решениях, таких как приобретение автомобиля", — отметила она.
