https://1prime.ru/20251010/sovkombank-863377282.html

Совкомбанк и Авито договорились о партнерстве в сфере автокредитования

Совкомбанк и Авито договорились о партнерстве в сфере автокредитования - 10.10.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк и Авито договорились о партнерстве в сфере автокредитования

Совкомбанк и "Авито Финанс" в рамках деловой программы форума "Финополис" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T16:35+0300

2025-10-10T16:35+0300

2025-10-10T16:35+0300

финансы

бизнес

банки

сергей хотимский

авито

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863377135_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_0eebfbf13862274a32c98bf943e8e06f.jpg

МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк и "Авито Финанс" в рамках деловой программы форума "Финополис" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие цифровых финансовых сервисов.Ключевая цель партнёрства — развитие финтех-решений, которые позволят клиентам Совкомбанка оформлять автокредиты в режиме "одного окна" — полностью внутри интерфейса платформы Авито.Соглашение предусматривает, что Совкомбанк будет использовать финансовую платформу "Авито Финанс" для предоставления полного спектра своих кредитных продуктов физическим лицам – пользователям Авито."Партнерство с крупнейшим классифайдом страны позволяет нам вывести автокредитование на новый уровень удобства и доступности. Теперь клиенты смогут быстро и легко оформить кредит прямо в процессе выбора автомобиля на "Авито", что значительно ускоряет и упрощает всю процедуру покупки", - рассказал первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский.По словам директора по финансовым сервисам Авито Татьяны Жарковой, Совкомбанк — один из крупнейших игроков на финансовом рынке. "Объединение экспертизы банка с масштабом нашей аудитории позволит сделать процесс покупок максимально удобным и доступным для миллионов пользователей по всей стране, даже когда речь идёт о серьёзных решениях, таких как приобретение автомобиля", — отметила она.

https://1prime.ru/20251010/sovkombank-863369760.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, сергей хотимский, авито, совкомбанк