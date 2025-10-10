https://1prime.ru/20251010/ssha-863364189.html

США могут ввести новые пошлины на мебель и обувь, считают эксперты

2025-10-10T07:17+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

великобритания

япония

дональд трамп

ес

рэу им. г.в.плеханова

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. США, вслед за введением импортных пошлин на мебель и лесоматериалы, могут установить новую "тарифную цель" - против ввоза одежды, обуви и текстиля, поскольку легкая промышленность подвержена влиянию американских заградительных мер, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. Белый дом ранее сообщил о введении новых пошлин на импорт ряда лесоматериалов, а также некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. На лесоматериалы вводится пошлина в размере 10%, на мебель - 25%. При этом в случае с мебелью предусмотрены исключения: тариф для Великобритании составит 10%, для Японии и стран ЕС - 15%. "Наиболее вероятные "следующие" цели для пошлин в США - это текстиль и одежда, включая обувь. Уже наблюдается резкое снижение экспорта в США и перенаправление потоков в 2025 году - этот сектор чувствителен к тарифам и быстрым изменениям спроса", - отметил РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Аналитик по глобальным активам компании "Эйлер" Беннетт Керр добавил, что Штаты могут ввести импортные пошлины и на другие потребительские товары, включая электронику и спортивный инвентарь. При этом, как подчеркнул Керр, президент США Дональд Трамп может отменить "любую пошлину в любое время, если другие страны пообещают снизить дефицит торгового баланса с США и закупать больше американских товаров". Таким образом, страны могут смягчить тарифный удар, достигнув договоренности о квотах или исключениях. В то же время американские компании могут попытаться расширить круг поставщиков, с которыми они сотрудничают, или наращивать собственное производство, однако замещение импорта займет многие месяцы и увеличит цены для конечных потребителей, добавил Севостьянов. Кроме того, для повышения конкурентоспособности американской продукции, как подчеркнул аналитик "Эйлер", "потребуются годы высоких тарифов и внутренних инвестиций".

