США могут ввести новые пошлины на мебель и обувь, считают эксперты
2025-10-10T07:17+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. США, вслед за введением импортных пошлин на мебель и лесоматериалы, могут установить новую "тарифную цель" - против ввоза одежды, обуви и текстиля, поскольку легкая промышленность подвержена влиянию американских заградительных мер, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Белый дом ранее сообщил о введении новых пошлин на импорт ряда лесоматериалов, а также некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. На лесоматериалы вводится пошлина в размере 10%, на мебель - 25%. При этом в случае с мебелью предусмотрены исключения: тариф для Великобритании составит 10%, для Японии и стран ЕС - 15%.
"Наиболее вероятные "следующие" цели для пошлин в США - это текстиль и одежда, включая обувь. Уже наблюдается резкое снижение экспорта в США и перенаправление потоков в 2025 году - этот сектор чувствителен к тарифам и быстрым изменениям спроса", - отметил РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
Аналитик по глобальным активам компании "Эйлер" Беннетт Керр добавил, что Штаты могут ввести импортные пошлины и на другие потребительские товары, включая электронику и спортивный инвентарь.
При этом, как подчеркнул Керр, президент США Дональд Трамп может отменить "любую пошлину в любое время, если другие страны пообещают снизить дефицит торгового баланса с США и закупать больше американских товаров". Таким образом, страны могут смягчить тарифный удар, достигнув договоренности о квотах или исключениях.
В то же время американские компании могут попытаться расширить круг поставщиков, с которыми они сотрудничают, или наращивать собственное производство, однако замещение импорта займет многие месяцы и увеличит цены для конечных потребителей, добавил Севостьянов. Кроме того, для повышения конкурентоспособности американской продукции, как подчеркнул аналитик "Эйлер", "потребуются годы высоких тарифов и внутренних инвестиций".
