Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза - 10.10.2025
Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза
Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза
17:06 10.10.2025 (обновлено: 17:10 10.10.2025)
 
Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза

В США индекс потребительских настроений в октябре снизился до 55 пунктов

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 54,2 пункта.
При этом индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, увеличился до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
