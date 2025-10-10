Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза

https://1prime.ru/20251010/ssha-863380889.html

2025-10-10T17:06+0300

2025-10-10T17:06+0300

2025-10-10T17:10+0300

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 54,2 пункта.При этом индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, увеличился до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

