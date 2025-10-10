https://1prime.ru/20251010/ssha-863380889.html
Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза
Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза - 10.10.2025, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T17:06+0300
2025-10-10T17:06+0300
2025-10-10T17:10+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 54,2 пункта.При этом индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, увеличился до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
https://1prime.ru/20251010/ssha-863364189.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1d9f92aa186b896741b6041878cf8e57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Индекс потребительских настроений в США снизился слабее прогноза
В США индекс потребительских настроений в октябре снизился до 55 пунктов
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 54,2 пункта.
При этом индекс текущих экономических условий в США
, по предварительной оценке, увеличился до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
США могут ввести новые пошлины на мебель и обувь, считают эксперты