Американские фондовые индексы растут

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу поднимаются после публикации статистических данных из страны и на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,31% - до 46 503,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,18%, до 23 066,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 6 746,41 пункта. В ходе торгов Nasdaq обновил рекорд, который теперь составляет 23 119,91 пункта. В пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре сократился лишь до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта. Прогноз предполагал снижение до 54,2 пункта. Акции Intel дорожают на 2,7% после того, как аналитики TD Cowen повысили целевую цену акций компании до 35 долларов с 20 долларов. Бумаги американского производителя одежды Levi Strauss & Co дешевеют на 10,6% после публикации финотчета. Так, в третьем квартале выручка компании выросла на 7% в годовом выражении, до 1,543 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза в 1,5 миллиарда. А прогноз по скорректированной разводненной прибыли на акцию на текущий год был повышен до 1,27-1,32 доллара с 1,25-1,3 доллара, тогда как аналитики ожидали в среднем 1,31 доллара. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой правительственный шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
