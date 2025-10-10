https://1prime.ru/20251010/ssha-863390157.html
Администрация Трампа начала массово увольнять федеральных служащих
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства, заявил в пятницу директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. "Сокращения рабочей силы начались", - написал он на своей странице в социальной сети Х. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что группа конгрессменов от Республиканской партии предупредила Белый дом о возможном падении рейтинга республиканцев из-за планируемых сокращений во время шатдауна, "негласно посоветовав" не проводить массовых увольнений. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
