Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Администрация Трампа начала массово увольнять федеральных служащих - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251010/ssha-863390157.html
Администрация Трампа начала массово увольнять федеральных служащих
Администрация Трампа начала массово увольнять федеральных служащих - 10.10.2025, ПРАЙМ
Администрация Трампа начала массово увольнять федеральных служащих
Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T20:51+0300
2025-10-10T20:51+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства, заявил в пятницу директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. "Сокращения рабочей силы начались", - написал он на своей странице в социальной сети Х. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что группа конгрессменов от Республиканской партии предупредила Белый дом о возможном падении рейтинга республиканцев из-за планируемых сокращений во время шатдауна, "негласно посоветовав" не проводить массовых увольнений. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
https://1prime.ru/20251010/senat-863362317.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп
20:51 10.10.2025
 
Администрация Трампа начала массово увольнять федеральных служащих

Администрация Трампа начала массово увольнять федеральных служащих из-за шатдауна

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Здание Белого дома, Вашингтон, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства, заявил в пятницу директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
"Сокращения рабочей силы начались", - написал он на своей странице в социальной сети Х.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что группа конгрессменов от Республиканской партии предупредила Белый дом о возможном падении рейтинга республиканцев из-за планируемых сокращений во время шатдауна, "негласно посоветовав" не проводить массовых увольнений.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Сенат США принял бюджет на оборону
05:25
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала