https://1prime.ru/20251010/strany-863361567.html
Названы страны с самыми высокими ценами на яйца
Названы страны с самыми высокими ценами на яйца - 10.10.2025, ПРАЙМ
Названы страны с самыми высокими ценами на яйца
Дороже всего десяток куриных яиц среди крупных экономик мира обойдется в Швейцарии - более 500 рублей, в России они стоят в шесть раз дешевле, выяснило РИА... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T04:16+0300
2025-10-10T04:16+0300
2025-10-10T04:16+0300
экономика
швейцария
индия
иран
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863361567.jpg?1760058992
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Дороже всего десяток куриных яиц среди крупных экономик мира обойдется в Швейцарии - более 500 рублей, в России они стоят в шесть раз дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным.
10 октября в мире отмечается Всемирный день яйца. В среднем стоимость десятка в мире составляет в настоящее время примерно 191,3 рубля.
Меньше всего за десяток яиц среди 127 крупнейших экономик мира просят в Индии - всего 63,9 рубля. Далее идут Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). Россия замыкает пятерку экономик с наименьшими ценами на этот продукт - по данным Росстата, средняя цена в августе составляла 82,1 рубля.
Еще меньше ста рублей за десяток яиц можно заплатить в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля), а также во Вьетнаме (99,9 рубля). В остальных странах цены выше этой отметки.
Наиболее высокие они в Швейцарии - там за десяток яиц придется отдать 514 рублей. Также существенно выше, чем в других экономиках, он обойдется в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге десяток яиц обойдется в 348 рублей, а Дании - в 344 рубля.
Среди стран "Большой двадцатки", помимо Индии и России, наиболее бюджетно десяток яиц обойдется в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). Заметно больше придется заплатить в Японии, Бразилии и Турции - примерно по 150 рублей. От 150 до 200 рублей за них попросят в ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее.
Дороже всего поход в магазин за десятком яиц в "Большой двадцатке" обойдется в Австралии (311 рублей) и США с Францией (по 299 рублей).
швейцария
индия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, индия, иран, росстат
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, ИНДИЯ, ИРАН, Росстат
Названы страны с самыми высокими ценами на яйца
Дороже всего десяток яиц стоит в Швейцарии
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Дороже всего десяток куриных яиц среди крупных экономик мира обойдется в Швейцарии - более 500 рублей, в России они стоят в шесть раз дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным.
10 октября в мире отмечается Всемирный день яйца. В среднем стоимость десятка в мире составляет в настоящее время примерно 191,3 рубля.
Меньше всего за десяток яиц среди 127 крупнейших экономик мира просят в Индии - всего 63,9 рубля. Далее идут Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). Россия замыкает пятерку экономик с наименьшими ценами на этот продукт - по данным Росстата, средняя цена в августе составляла 82,1 рубля.
Еще меньше ста рублей за десяток яиц можно заплатить в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля), а также во Вьетнаме (99,9 рубля). В остальных странах цены выше этой отметки.
Наиболее высокие они в Швейцарии - там за десяток яиц придется отдать 514 рублей. Также существенно выше, чем в других экономиках, он обойдется в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге десяток яиц обойдется в 348 рублей, а Дании - в 344 рубля.
Среди стран "Большой двадцатки", помимо Индии и России, наиболее бюджетно десяток яиц обойдется в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). Заметно больше придется заплатить в Японии, Бразилии и Турции - примерно по 150 рублей. От 150 до 200 рублей за них попросят в ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее.
Дороже всего поход в магазин за десятком яиц в "Большой двадцатке" обойдется в Австралии (311 рублей) и США с Францией (по 299 рублей).