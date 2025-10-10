https://1prime.ru/20251010/strany-863361567.html

Названы страны с самыми высокими ценами на яйца

Названы страны с самыми высокими ценами на яйца

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Дороже всего десяток куриных яиц среди крупных экономик мира обойдется в Швейцарии - более 500 рублей, в России они стоят в шесть раз дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным. 10 октября в мире отмечается Всемирный день яйца. В среднем стоимость десятка в мире составляет в настоящее время примерно 191,3 рубля. Меньше всего за десяток яиц среди 127 крупнейших экономик мира просят в Индии - всего 63,9 рубля. Далее идут Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). Россия замыкает пятерку экономик с наименьшими ценами на этот продукт - по данным Росстата, средняя цена в августе составляла 82,1 рубля. Еще меньше ста рублей за десяток яиц можно заплатить в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля), а также во Вьетнаме (99,9 рубля). В остальных странах цены выше этой отметки. Наиболее высокие они в Швейцарии - там за десяток яиц придется отдать 514 рублей. Также существенно выше, чем в других экономиках, он обойдется в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге десяток яиц обойдется в 348 рублей, а Дании - в 344 рубля. Среди стран "Большой двадцатки", помимо Индии и России, наиболее бюджетно десяток яиц обойдется в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). Заметно больше придется заплатить в Японии, Бразилии и Турции - примерно по 150 рублей. От 150 до 200 рублей за них попросят в ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее. Дороже всего поход в магазин за десятком яиц в "Большой двадцатке" обойдется в Австралии (311 рублей) и США с Францией (по 299 рублей).

