Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова - 10.10.2025
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства. Суд отложил судебное заседание на 17 октября в 10.00. В сентябре состоялась беседа по данному иску. Ответчиками выступают Кузнецов, жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко. Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки, о завершении которого СК РФ сообщил в мае, увеличив сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
12:59 10.10.2025
 
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова

Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова на 500 млн руб

© РИА Новости . Илья Питалев
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.
Суд отложил судебное заседание на 17 октября в 10.00.
В сентябре состоялась беседа по данному иску.
Ответчиками выступают Кузнецов, жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки, о завершении которого СК РФ сообщил в мае, увеличив сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Экс-менеджеру субподрядчика Минобороны вынесли приговор за хищение
2 октября, 12:27
 
