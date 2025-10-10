https://1prime.ru/20251010/sud--863371119.html
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова
москва
рф
общество
россия
юрий кузнецов
ск рф
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства. Суд отложил судебное заседание на 17 октября в 10.00. В сентябре состоялась беседа по данному иску. Ответчиками выступают Кузнецов, жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко. Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки, о завершении которого СК РФ сообщил в мае, увеличив сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
москва
рф
москва, рф, общество , россия, юрий кузнецов, ск рф
МОСКВА, РФ, Общество , РОССИЯ, Юрий Кузнецов, СК РФ
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.
Суд отложил судебное заседание на 17 октября в 10.00.
В сентябре состоялась беседа по данному иску.
Ответчиками выступают Кузнецов
, жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки, о завершении которого СК РФ
сообщил в мае, увеличив сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
