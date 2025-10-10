Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение у банка "Открытие" - 10.10.2025
Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение у банка "Открытие"
Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение у банка "Открытие" - 10.10.2025, ПРАЙМ
Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение у банка "Открытие"
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка "Открытие" на... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T09:41+0300
2025-10-10T09:41+0300
фк открытие
борис минц
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
фк открытие, борис минц, финансы, банки
ФК Открытие, Борис Минц, Финансы, Банки
09:41 10.10.2025
 
Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение у банка "Открытие"

Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение более 34 млрд руб у банка "Открытие"

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка "Открытие" на сумму более 34 миллиардов рублей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По делу проходят экс-совладелец банка "Открытие" Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также бывший председатель правления банка Евгений Данкевич.
"Минц Б.И., Минц А.Б., Минц Д. Б., Данкевич Е. Л. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения Данкевича Е. Л., находясь в неустановленных местах, совершили хищение денежных средств ПАО Банк "ФК Открытие" путем присвоения на сумму 34 млрд 899 млн 976 тысяч 504 рубля. Таким образом, своими действиями совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ", - говорится в материалах уголовного дела.
В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Текст обвинительного заключения состоит из 881 листа.
Все четверо фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В 2021 Интерпол отказал в их розыске.
По версии следствия, летом 2017 года основатель O1 Group Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка "Открытие" сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". Деньгами фигуранты распорядились, расплатившись по другой задолженности О1 Group перед банком.
2 октября, 12:27
Экс-менеджеру субподрядчика Минобороны вынесли приговор за хищение
2 октября, 12:27
Кроме того, Борис Минц, его сын Александр и Данкевич обвиняются в покушении на мошенничество (по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ). Речь в этом эпизоде идет о покупке ценных бумаг на сумму более 7 миллиардов рублей.
Согласно материалам дела, Борис Минц и его сын Александр "согласовали сделку купли-продажи ценных бумаг между компаниями "Тудэй Инвестмент Лимитед" (Today Investments Limited) и "Финансовая группа Будущее (Кипр) Лимитед" на сумму 7 млрд 331 млн 374 тысячи 281 рублей 81 копейка". А Данкевич, будучи предправления банка, в 2017 году "подписал заведомо фиктивную банковскую гарантию" в пользу компании "Финансовая группа Будущее (Кипр) Лимитед".
В дальнейшем все трое, как считает следствие, преднамеренно не выполнили обязательства по поставке обещанных облигаций компании "Финансовая группа Будущее (Кипр) Лимитед" и планировали вывести 7,3 миллиарда рублей. Однако сделать им это не удалось.
Банк России своим приказом от 29 августа 2017 года для предупреждения банкротства ввел в "Открытие" временную администрацию. Назначенное руководство обратилось с иском в суд, который признал банковскую гарантию за подписью Данкевича недействительной сделкой.
Адвокат Бориса Минца Дмитрий Кравченко отказался от комментариев.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у Центробанка 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. После этого начался перевод отделений "Открытия" под бренд ВТБ, который завершился в январе 2025 года - банк "Открытие" прекратил свое существование и присоединился к ВТБ.
3 октября, 14:38
Второго фигуранта дела о хищении в Челябинске арестовали
3 октября, 14:38
 
ФК ОткрытиеБорис МинцФинансыБанки
 
 
