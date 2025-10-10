На Урале экс-замначальника отдела Ростехнадзора осудили за взятку

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251010/sud-863373521.html
2025-10-10T14:37+0300
2025-10-10T14:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – ПРАЙМ. Суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 3,75 миллиона рублей бывшего замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении взятки в 700 тысяч рублей, сообщило региональное СУСК РФ. По данным СУСК, с ноября 2020 года по март 2021 года подсудимый получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 700 тыс. рублей за приемку выполненных работ, а также выдачу заключения о соответствии участка автодороги в Чебаркульском районе требованиям проектной документации. "Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,75 млн рублей", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), поясняется в сообщении. Для обеспечения исполнения приговора следователем СК России наложен арест на имущество фигуранта в размере более 63 миллионов рублей, арест на имущество осуждённого до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа судом сохранен.
РФ, Челябинская область, Ростехнадзор, СК РФ, Финансы, Общество
14:37 10.10.2025 (обновлено: 14:39 10.10.2025)
 
На Урале экс-замначальника отдела Ростехнадзора осудили за взятку

Экс-замначальника отдела Ростехнадзора осужден на Урале на 5,5 лет за взятку в 700 тыс руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – ПРАЙМ. Суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 3,75 миллиона рублей бывшего замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении взятки в 700 тысяч рублей, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, с ноября 2020 года по март 2021 года подсудимый получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 700 тыс. рублей за приемку выполненных работ, а также выдачу заключения о соответствии участка автодороги в Чебаркульском районе требованиям проектной документации.
"Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,75 млн рублей", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), поясняется в сообщении.
Для обеспечения исполнения приговора следователем СК России наложен арест на имущество фигуранта в размере более 63 миллионов рублей, арест на имущество осуждённого до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа судом сохранен.
